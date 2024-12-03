Производители начали отказываться от снижения объема упаковки продуктов
Компании стали реже прибегать к шринкфляции (тактике, когда производители сокращают размеры упаковки, не снижая цены), рассказал «Ведомостям» представитель исследовательской компании NTech. По данным аналитиков, в III квартале 2024 г. средний уровень шринкфляции по всем продуктовым категориям снизился до 1,8%, при этом во II квартале отметка была на уровне 2%, а в I квартале – 3,1%.
В отдельных группах товаров в июле – августе размер средней упаковки даже вырос: в стейковом мясе – на 12,1%, питьевых йогуртах – на 9,5%, кофе в зернах – на 5,1%, подсчитали в NTech. Динамика оказалась негативной в детском питании (-0,5%), птице (-0,7%), мясе (-0,8%). Данные подготовлены к годовой конференции NTech, которая состоится 4 декабря.
Изменение размера упаковки – механизм влияния на потребительский спрос, но его применение ограничено, отмечает представитель NTech. По его словам, такая тактика становится малоэффективной, так как сейчас на первое место при выборе у покупателей выходит желание «побаловать себя», купить качественный и разнообразный продукт, удобный в приготовлении. Цена при этом перестает волновать потребителей, подчеркивает собеседник.
«Так что замедление шринкфляции, которое мы наблюдаем с начала года, – тренд, который полностью соответствует ожиданиям покупателей», – резюмировал он.