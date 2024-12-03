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Производители начали отказываться от снижения объема упаковки продуктов

Ведомости

Компании стали реже прибегать к шринкфляции (тактике, когда производители сокращают размеры упаковки, не снижая цены), рассказал «Ведомостям» представитель исследовательской компании NTech. По данным аналитиков, в III квартале 2024 г. средний уровень шринкфляции по всем продуктовым категориям снизился до 1,8%, при этом во II квартале отметка была на уровне 2%, а в I квартале – 3,1%.

В отдельных группах товаров в июле – августе размер средней упаковки даже вырос: в стейковом мясе – на 12,1%, питьевых йогуртах – на 9,5%, кофе в зернах – на 5,1%, подсчитали в NTech. Динамика оказалась негативной в детском питании (-0,5%), птице (-0,7%), мясе (-0,8%). Данные подготовлены к годовой конференции NTech, которая состоится 4 декабря.

Изменение размера упаковки – механизм влияния на потребительский спрос, но его применение ограничено, отмечает представитель NTech. По его словам, такая тактика становится малоэффективной, так как сейчас на первое место при выборе у покупателей выходит желание «побаловать себя», купить качественный и разнообразный продукт, удобный в приготовлении. Цена при этом перестает волновать потребителей, подчеркивает собеседник.

«Так что замедление шринкфляции, которое мы наблюдаем с начала года, – тренд, который полностью соответствует ожиданиям покупателей», – резюмировал он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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