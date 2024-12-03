Производители начали отказываться от снижения объема упаковки продуктов

Компании стали реже прибегать к шринкфляции (тактике, когда производители сокращают размеры упаковки, не снижая цены), рассказал «Ведомостям» представитель исследовательской компании NTech. По данным аналитиков, в III квартале 2024 г. средний уровень шринкфляции по всем продуктовым категориям снизился до 1,8%, при этом во II квартале отметка была на уровне 2%, а в I квартале – 3,1%.