Счетная палата не нашла обоснования отмены льготы по НДС для обслуживания карт
В поправках в Налоговый кодекс, внесенных в Госдуму в рамках бюджетного пакета, и в проекте федерального бюджета на 2026–2028 гг. нет расчетов, которые подтверждают обоснованность отмены льготы по налогу на добавленную стоимость (НДС) для обслуживания и процессинга банковских карт. Об этом говорится в заключении Счетной палаты на законопроект.
2 октября кабмин внес в Госдуму законопроект, предполагающий отмену освобождения от НДС для операций, которые связаны с обслуживанием банковских карт и услуг в сфере эквайринга и процессинга. Сейчас Налоговый кодекс освобождает от НДС такие операции, как обслуживание банковских карт и технологическое взаимодействие между участниками расчетов.
Согласно пояснительной записке, в случае принятия поправок льгота сохранится лишь для базовых банковских услуг – открытия и ведения счетов для граждан и организаций.
Льгота по НДС на операции с банковскими картами появилась 1 января 2006 г. для стимулирования безналичных расчетов. Это освободило участников рынка (банки, платежные системы и процессинговые центры) от НДС. В результате снижалась стоимость обслуживания транзакций. В России процессингом занимаются банки и специализированные центры, такие как Национальная система платежных карт (НСПК).