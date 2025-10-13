Счетная палата не нашла обоснования отмены льготы по НДС для обслуживания карт

В поправках в Налоговый кодекс, внесенных в Госдуму в рамках бюджетного пакета, и в проекте федерального бюджета на 2026–2028 гг. нет расчетов, которые подтверждают обоснованность отмены льготы по налогу на добавленную стоимость (НДС) для обслуживания и процессинга банковских карт. Об этом говорится в заключении Счетной палаты на законопроект.