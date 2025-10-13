Глава МВФ призвала усилить работу над снижением уровня госдолга в мире
Мировому сообществу необходимо значительно усилить работу над снижением уровня глобального госдолга, поскольку он «душит» экономики стран. Такое мнение выразила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева в рамках своего выступления на встрече руководящих органов МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне.
Она отметила, что государства с низким уровнем доходов лишены доступа к новому финансированию, в результате чего их долг не растет.
«Хотя в государствах с низкими доходами уровни госдолга снижаются <…> странам по-прежнему невероятно сложно справляться с данными уровнями задолженности», – заключила Георгиева (цитата по «РИА Новости»).
8 октября Георгиева заявила, что глобальный государственный долг к 2029 г. превысит совокупный объем мировой экономики. По ее словам, рост заимствований связан прежде всего с увеличением долговой нагрузки как в развитых странах, так и в государствах с формирующимися рынками. «Рост долга приводит к увеличению процентных платежей, оказывает давление на стоимость заимствований, ограничивает другие расходы и снижает способность правительств смягчать последствия потрясений», – подчеркнула Георгиева.