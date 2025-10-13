Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Экономика /

Глава МВФ призвала усилить работу над снижением уровня госдолга в мире

Ведомости

Мировому сообществу необходимо значительно усилить работу над снижением уровня глобального госдолга, поскольку он «душит» экономики стран. Такое мнение выразила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева в рамках своего выступления на встрече руководящих органов МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне.

Она отметила, что государства с низким уровнем доходов лишены доступа к новому финансированию, в результате чего их долг не растет.

«Хотя в государствах с низкими доходами уровни госдолга снижаются <…> странам по-прежнему невероятно сложно справляться с данными уровнями задолженности», – заключила Георгиева (цитата по «РИА Новости»). 

8 октября Георгиева заявила, что глобальный государственный долг к 2029 г. превысит совокупный объем мировой экономики. По ее словам, рост заимствований связан прежде всего с увеличением долговой нагрузки как в развитых странах, так и в государствах с формирующимися рынками. «Рост долга приводит к увеличению процентных платежей, оказывает давление на стоимость заимствований, ограничивает другие расходы и снижает способность правительств смягчать последствия потрясений», – подчеркнула Георгиева.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её