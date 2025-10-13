Глава МВФ призвала усилить работу над снижением уровня госдолга в мире

8 октября Георгиева заявила, что глобальный государственный долг к 2029 г. превысит совокупный объем мировой экономики. По ее словам, рост заимствований связан прежде всего с увеличением долговой нагрузки как в развитых странах, так и в государствах с формирующимися рынками. «Рост долга приводит к увеличению процентных платежей, оказывает давление на стоимость заимствований, ограничивает другие расходы и снижает способность правительств смягчать последствия потрясений», – подчеркнула Георгиева.