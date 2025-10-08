Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Экономика /

МВФ: глобальный госдолг к 2029 году превысит 100% ВВП

Это приведет к росту нестабильности и ограничит расходы правительств, предупредила глава фонда
Ведомости

Глобальный государственный долг к 2029 г. превысит совокупный объем мировой экономики. Об этом заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева, выступая в Вашингтоне.

«Позвольте мне перейти к фискальным вопросам, начав с отрезвляющей реальности: согласно прогнозам, глобальный государственный долг к 2029 г. превысит 100% ВВП», – отметила глава фонда.

По ее словам, рост заимствований связан прежде всего с увеличением долговой нагрузки как в развитых странах, так и в государствах с формирующимися рынками.

«Рост долга приводит к увеличению процентных платежей, оказывает давление на стоимость заимствований, ограничивает другие расходы и снижает способность правительств смягчать последствия потрясений», – подчеркнула Георгиева.

8 октября фонд «Росконгресс» опубликовал доклад «Бюджетный дисбаланс и долговая ловушка Евросоюза», в котором отмечается, что в ближайшие годы Европа рискует столкнуться с новой волной долговых кризисов. Особенно уязвимыми названы Франция и Италия.

Авторы исследования отмечают, что недостаток финансовой дисциплины привел ряд крупных экономик ЕС в долговую ловушку. По оценкам МВФ, за последние 40 лет ни одна из ведущих европейских стран не соблюдала «правило Бона», согласно которому рост госдолга должен компенсироваться будущими профицитами бюджета.

Читайте также:Америка крушит глобальный проект
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её