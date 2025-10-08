МВФ: глобальный госдолг к 2029 году превысит 100% ВВП

МВФ: глобальный госдолг к 2029 году превысит 100% ВВПЭто приведет к росту нестабильности и ограничит расходы правительств, предупредила глава фонда
Глобальный государственный долг к 2029 г. превысит совокупный объем мировой экономики. Об этом заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева, выступая в Вашингтоне.
«Позвольте мне перейти к фискальным вопросам, начав с отрезвляющей реальности: согласно прогнозам, глобальный государственный долг к 2029 г. превысит 100% ВВП», – отметила глава фонда.
По ее словам, рост заимствований связан прежде всего с увеличением долговой нагрузки как в развитых странах, так и в государствах с формирующимися рынками.
«Рост долга приводит к увеличению процентных платежей, оказывает давление на стоимость заимствований, ограничивает другие расходы и снижает способность правительств смягчать последствия потрясений», – подчеркнула Георгиева.
8 октября фонд «Росконгресс» опубликовал доклад «Бюджетный дисбаланс и долговая ловушка Евросоюза», в котором отмечается, что в ближайшие годы Европа рискует столкнуться с новой волной долговых кризисов. Особенно уязвимыми названы Франция и Италия.
Авторы исследования отмечают, что недостаток финансовой дисциплины привел ряд крупных экономик ЕС в долговую ловушку. По оценкам МВФ, за последние 40 лет ни одна из ведущих европейских стран не соблюдала «правило Бона», согласно которому рост госдолга должен компенсироваться будущими профицитами бюджета.