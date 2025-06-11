Америка крушит глобальный проект

Америка крушит глобальный проектЗа что поругались Дональд Трамп и Илон Маск
Именно так. Не почему, а за что? Потому что это не личностный конфликт, как его пытаются представить нам в прессе. Это даже не конфликт демократов и республиканцев, к которому по привычке примеряют все последние внутриполитические (да и мировые тоже) события Америки.
Конфликт Трампа и Маска продиктован глобальным конфликтом, который связан с переформатированием мировой экономики, а следовательно, и мировой политики (регуляторный механизм). Это обстоятельство мы фиксируем в обилии периферийных и прокси-войн, включая Украину. А в последнее время – еще и в постоянных политических катаклизмах внутри Америки. Внешнеполитические конфликты всегда продолжение внутренних, способ решения своих проблем за счет других.
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