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Америка крушит глобальный проект

За что поругались Дональд Трамп и Илон Маск
Леонид Крутаков , экономист

Именно так. Не почему, а за что? Потому что это не личностный конфликт, как его пытаются представить нам в прессе. Это даже не конфликт демократов и республиканцев, к которому по привычке примеряют все последние внутриполитические (да и мировые тоже) события Америки.

Конфликт Трампа и Маска продиктован глобальным конфликтом, который связан с переформатированием мировой экономики, а следовательно, и мировой политики (регуляторный механизм). Это обстоятельство мы фиксируем в обилии периферийных и прокси-войн, включая Украину. А в последнее время – еще и в постоянных политических катаклизмах внутри Америки. Внешнеполитические конфликты всегда продолжение внутренних, способ решения своих проблем за счет других.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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