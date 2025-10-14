Реальный эффективный курс рубля сократился на 3,6% в сентябре

13 октября Центробанк установил официальный курс доллара на 14 октября на уровне 80,85 руб. Он опустился ниже 81 руб. впервые с 4 сентября. Курс евро уменьшился на 0,13 руб. и достиг 93,92 руб. Стоимость юаня снизилась на 0,08 руб. и составила 11,28 руб.