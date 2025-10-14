Реальный эффективный курс рубля сократился на 3,6% в сентябре
Реальный эффективный курс рубля к корзине валют государств – основных торговых партнеров России в сентябре 2025 г. снизился на 3,6% по отношению к августу, следует из данных Банка России.
В январе – сентябре текущего года реальный эффективный курс рубля увеличился на 21,2%.
13 октября Центробанк установил официальный курс доллара на 14 октября на уровне 80,85 руб. Он опустился ниже 81 руб. впервые с 4 сентября. Курс евро уменьшился на 0,13 руб. и достиг 93,92 руб. Стоимость юаня снизилась на 0,08 руб. и составила 11,28 руб.
В этот же день расчетный курс доллара упал относительно предыдущего закрытия на 1,07 руб. до 80,3 руб. впервые с 28 августа.