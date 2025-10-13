Банк России установил курс доллара ниже 81 рубля впервые с начала сентября
Центральный банк России понизил официальный курс на 14 октября на 0,34 руб. до 80,85 руб. Он опустился ниже 81 руб. впервые с 4 сентября. Об этом сообщается на сайте регулятора.
Курс евро снизился на 0,13 руб. и достиг 93,92 руб. Стоимость юаня уменьшилась на 0,08 руб. и составила 11,28 руб.
13 октября расчетный курс доллара снизился относительно предыдущего закрытия на 1,07 руб. до 80,3 руб. впервые с 28 августа.
10 октября Банк России понизил официальный курс доллара на 0,22 руб. на 11-13 октября до 81,19 руб. Стоимость евро упала на 0,65 руб. и достигла 94,05 руб. Официальный курс юаня остался практически на том же уровне и сократился до 11,36 руб. (-0,16 руб.).