ЦБ незначительно понизил курсы доллара, евро и юаня на 11-13 октября
Банк России понизил официальный курс доллара на 0,22 руб. на 11-13 октября, следует из материалов на сайте регулятора. Валюта подешевела до 81,19 руб.
Стоимость евро также уменьшилась на 0,65 руб. и достигла 94,05 руб. Официальный курс юаня остался практически на том же уровне и снизился до 11,36 руб. (-0,16 руб.).
7 октября регулятор понизил курс доллара на следующий день на 1,07 руб. до 81,93 руб. В то же время курс евро уменьшился на 1,16 руб. до 95,67 руб. Юань же опустился на 0,19 руб. до 11,37 руб.
3 октября зампредседателя Банка России Алексей Заботкин подчеркнул, что регулятор не фиксирует тенденции к устойчивому ослаблению курса рубля. По его словам, официальный курс формируется исходя из баланса интересов всех экономических агентов.