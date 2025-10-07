Газета
Главная / Финансы /

Банк России понизил курсы доллара и евро более чем на 1 рубль

Банк России понизил курс доллара на 8 октября на 1,07 руб. до 81,93 руб. В то же время курс евро понизился на 1,16 руб. до 95,67 руб. Юань же опустился на 0,19 руб. до 11,37 руб.

Банк России устанавливает курсы валют после введения американских санкций против Мосбиржи. С декабря 2024 г. регулятор рассчитывает курсы валют к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов рынка.

Зампред ЦБ не видит тенденции к устойчивому ослаблению рубля

Экономика / Макроэкономика и бюджет

24 сентября Минэкономразвития пересмотрело прогноз по курсу рубля. Среднегодовое значение на 2025 г. ожидается на уровне 86,1 руб./$ против 94,3 руб./$ в апрельской версии. На 2026 г. прогноз улучшен до 92,2 руб./$ вместо 100,2 руб./$. В 2027 г. ведомство прогнозирует ослабление рубля до 95,8 руб./$, в 2028 г. – до 100,1 руб./$. Ранее ожидалось 103,5 и 106 руб./$ соответственно.

Заместитель председателя регулятора Алексей Заботкин 3 октября заявил, что Банк России не видит тенденции к устойчивому ослаблению курса рубля. Он пояснил, что курс формируется исходя из баланса интересов всех экономических агентов. С точки зрения динамики курса колебания, в частности сегодняшнего дня, происходят в диапазоне, который наблюдается примерно с середины мая.

