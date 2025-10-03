Зампред ЦБ не видит тенденции к устойчивому ослаблению рубля
Заботкин пояснил, что курс формируется исходя из баланса интересов всех экономических агентов. С точки зрения динамики курса колебания, в частности сегодняшнего дня, происходят в диапазоне, который наблюдается примерно с середины мая.
«Этот диапазон – условно говоря, чуть ниже 80 руб., до 84 руб., если говорить про рубль-доллар – это находится в нижней части того диапазона, где курс находится последние два года. Поэтому говорить о каком-то изменении тренда, о каком-то устойчивом ослаблении курса я бы, честно говоря, сейчас точно не спешил», – подчеркнул он.
24 сентября Минэкономразвития России пересмотрело прогноз по курсу рубля. Среднегодовое значение на 2025 г. ожидается на уровне 86,1 руб./$ против 94,3 руб./$ в апрельской версии. На 2026 г. прогноз улучшен до 92,2 руб./$ вместо 100,2 руб./$. В 2027 г. ведомство прогнозирует ослабление рубля до 95,8 руб./$, в 2028 г. – до 100,1 руб./$. Ранее ожидалось 103,5 и 106 руб./$ соответственно.
По данным Центробанка, рубль перешел к планомерному укреплению с начала 2025 г. За неполные девять месяцев курс ослаб почти на 20% – со 103,4 в начале года до 83,35 руб./$ на 24 сентября. Последний раз доллар стоил более 100 руб. 21 января (101,9 руб./$), более 90 руб. – 20 февраля (90,4 руб.).