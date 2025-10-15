Россияне получили возможность оформить налоговый вычет на «Госуслугах»
На «Госуслугах» теперь можно оформить налоговые вычеты нескольких видов, сообщил вице-премьер – руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко.
«Новая жизненная ситуация "Налоговый вычет" запущена на портале "Госуслуги". Она помогает оформить востребованные виды налоговых вычетов, не покидая портала <...>, а также получить исчерпывающую информацию о том, какие существуют виды налоговых вычетов», – сказал он (цитата по ТАСС).
Григоренко напомнил, что такая функция позволяет уменьшить налогооблагаемый доход, а значит, сократить налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Кроме того, вычет помогает россиянам вернуть часть уже уплаченного налога. При этом соответствующий сервис на «Госуслугах» дает возможность гражданам не передать свои данные ненадежным организациям, которые оказывают услуги по заполнению налоговых деклараций.
В августе МВД предупреждало россиян о том, что мошенники после получения доступа к аккаунту налогоплательщика на «Госуслугах» могут вывести налоговый вычет на свой счет. В ведомстве напомнили, что благодаря порталу аферисты также получают доступ к паспортным данным, СНИЛС, кредитной истории и сведениям о недвижимости. С этой информацией они могут звонить под видом представителей разных структур и пытаться выманивать деньги.