Россияне получили возможность оформить налоговый вычет на «Госуслугах»

В августе МВД предупреждало россиян о том, что мошенники после получения доступа к аккаунту налогоплательщика на «Госуслугах» могут вывести налоговый вычет на свой счет. В ведомстве напомнили, что благодаря порталу аферисты также получают доступ к паспортным данным, СНИЛС, кредитной истории и сведениям о недвижимости. С этой информацией они могут звонить под видом представителей разных структур и пытаться выманивать деньги.