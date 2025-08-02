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Мошенники начали выводить налоговый вычет после получения доступа к «Госуслугам»

Ведомости

Мошенники после получения доступа к аккаунту налогоплательщика на «Госуслугах» могут вывести налоговый вычет на свой счет, предупреждает МВД. Об этом со ссылкой на материалы ведомства пишет «РИА Новости».

По данным полиции, злоумышленники после получения доступа к аккаунту подают заявку на налоговый вычет. Для получения денег они указывают свой счет. Из «Госуслуг» мошенники также получают доступ к паспортным данным, СНИЛС, кредитной истории и сведениям о недвижимости, и с этой информацией они могут звонить под видом представителей разных структур и пытаться выманивать деньги, предупредили в МВД.

В июле стало известно, что злоумышленники стали звонить абитуриентам под видом сотрудников приемных комиссий университетов и утверждать о высоких шансах поступить на бюджет при переходе по фишинговой ссылке. Так их убеждают перейти на фейковый сайт «Госуслуги» и перехватывают данные аккаунта.

В том же месяце в МВД предупредили о мошеннических схемах для установки вирусов на телефоны. Под видом операторов связи мошенники, как рассказывали в ведомстве, заставляют пользователей добровольно установить вредоносный файл, чтобы внести изменения в банковское приложение. Иначе, по их словам, у жертвы могут возникнуть проблемы при «продлении договора связи» или переходе на новый тариф, для чего обычно якобы звонят злоумышленники.

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