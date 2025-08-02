Мошенники начали выводить налоговый вычет после получения доступа к «Госуслугам»

В том же месяце в МВД предупредили о мошеннических схемах для установки вирусов на телефоны. Под видом операторов связи мошенники, как рассказывали в ведомстве, заставляют пользователей добровольно установить вредоносный файл, чтобы внести изменения в банковское приложение. Иначе, по их словам, у жертвы могут возникнуть проблемы при «продлении договора связи» или переходе на новый тариф, для чего обычно якобы звонят злоумышленники.