В МВД предупредили о мошеннических схемах для установки вирусов на телефоны

Преступники, которые представляются сотрудниками МФЦ, «Госуслуг», судов и других госструктур, обычно просят установить «официальное», по их словам, приложение, чтобы иметь возможность записаться на прием, подтвердить данные, получить электронную медицинскую карту и другие услуги. Так они используют авторитет государства перед гражданами. То же самое происходит, когда мошенники звонят от лица правоохранительных органов и, угрожая тем, что абонентов якобы пытаются атаковать несуществующие злоумышленники, заставляют «защититься» каким-либо на самом деле вредоносным сервисом.