В МВД предупредили о мошеннических схемах для установки вирусов на телефоны
Мошенники используют роли операторов связи, сотрудников банка или госорганов, правоохранителей, знакомых и коллег, чтобы «обойти осторожность» своих жертв и установить на их мобильные устройства приложения, содержащие вирусы. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России.
Под видом операторов связи мошенники заставляют пользователей добровольно установить вредоносный файл, чтобы внести изменения в банковское приложение. Иначе, по их словам, у жертвы могут возникнуть проблемы при «продлении договора связи» или переходе на новый тариф, для чего обычно якобы звонят злоумышленники.
«Сотрудники банков» чаще всего предлагают гражданам скачать обновленную, более защищенную версию своего приложения, работая со страхом пользователей потерять свои средства. Они также могут уговаривать жертв «проверить бонусы» в новом приложении, «играя» на том, что многие из них не захотят упустить выгоду.
Преступники, которые представляются сотрудниками МФЦ, «Госуслуг», судов и других госструктур, обычно просят установить «официальное», по их словам, приложение, чтобы иметь возможность записаться на прием, подтвердить данные, получить электронную медицинскую карту и другие услуги. Так они используют авторитет государства перед гражданами. То же самое происходит, когда мошенники звонят от лица правоохранительных органов и, угрожая тем, что абонентов якобы пытаются атаковать несуществующие злоумышленники, заставляют «защититься» каким-либо на самом деле вредоносным сервисом.
Последняя категория преступлений – ссылки и файлы, рассылаемые преступниками от лица знакомых и коллег. В сообщениях при этом написаны доброжелательные фразы: «Привет, посмотри эти фото/видео!», «Вам документ (приказ, договор)». Однако внутри могут находиться вирусы.
6 июля в МВД рассказали, что злоумышленники стали звонить абитуриентам под видом сотрудников приемных комиссий университетов и утверждать о высоких шансах поступить на бюджет при переходе по фишинговой ссылке. Так их убеждают перейти на фейковый сайт «Госуслуги» и перехватывают данные аккаунта.