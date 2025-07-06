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МВД предупредило абитуриентов о новой схеме мошенничества

Ведомости

Злоумышленники стали звонить абитуриентам под видом сотрудников приемных комиссий университетов и утверждать о высоких шансах поступить на бюджет при переходе по фишинговой ссылке. Об этом сообщается в Telegram-канале управления по борьбе с киберпреступлениями ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По данным ведомства, ссылка ведет на дубликат «Госуслуг», и мошенники действуют с целью похищения учетной записи. В случае отказа выполнить требования аферисты могут продолжить общение в грубой форме и угрожать тем, что абитуриента никуда не примут.

В МВД напомнили, что поступление в вуз возможно лишь по результатам ЕГЭ, победы в олимпиаде или вступительных испытаний. Университеты не дают никаких характеристик абитуриентам.

В мае прокуратура Москвы предупредила, что мошенники начали создавать сайты и группы в социальных сетях, где предлагают продажу ответов ЕГЭ и ОГЭ, а также помощь на экзамене. Таким образом они выманивают деньги и личные данные россиян.

Уточнялось, что на сайтах предлагается приобрести ответы на задания из экзаменов, но при переходе по ссылке для их получения установленная там программа похищает средства и персональную информацию граждан. В ведомстве указали, что механизмы защиты контрольных измерительных материалов не позволяют получить к ним доступ. Варианты КИМов доставляются в пункты проведения экзаменов в соответствии с порядком проведения ГИА в день его проведения, на бумажных носителях, упакованных в специальные пакеты.

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