МВД предупредило абитуриентов о новой схеме мошенничества

Уточнялось, что на сайтах предлагается приобрести ответы на задания из экзаменов, но при переходе по ссылке для их получения установленная там программа похищает средства и персональную информацию граждан. В ведомстве указали, что механизмы защиты контрольных измерительных материалов не позволяют получить к ним доступ. Варианты КИМов доставляются в пункты проведения экзаменов в соответствии с порядком проведения ГИА в день его проведения, на бумажных носителях, упакованных в специальные пакеты.