МВД: мошенники стали предлагать «вакансии в онлайн-школах» в Telegram

Специалисты в МВД объяснили, что реальные вакансии крупных онлайн-школ или других компаний обычно не публикуются в анонимных источниках, а дублируются на официальные сайты (ссылка на объявление может быть прикреплена и в публикации в Telegram). Далее следует собеседование. Ведомство обращает внимание на то, что ни исполнители, ни заказчики не предлагают 3000 руб. «за два часа просмотра видео» или «напоминание ученикам о предстоящих уроках»» на профессиональных биржах для фрилансеров.