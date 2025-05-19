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МВД: мошенники стали предлагать «вакансии в онлайн-школах» в Telegram

Ведомости

Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ предупредило о новой схеме мошенников, в рамках которой пользователь откликается на вакансию куратора в онлайн-школе, а ему предлагают заняться инвестициями, отправляя на фишинговый сайт.

Мошенники публикуют вакансию сами, но предлагают другой вариант под предлогом того, что она уже закрыта. Далее номер пользователя переходит в колл-центр преступников либо он сам заходит на фишинговый сервис по направлению «работодателя».

Специалисты в МВД объяснили, что реальные вакансии крупных онлайн-школ или других компаний обычно не публикуются в анонимных источниках, а дублируются на официальные сайты (ссылка на объявление может быть прикреплена и в публикации в Telegram). Далее следует собеседование. Ведомство обращает внимание на то, что ни исполнители, ни заказчики не предлагают 3000 руб. «за два часа просмотра видео» или «напоминание ученикам о предстоящих уроках»» на профессиональных биржах для фрилансеров.

16 мая в МВД предупредили о том, что телефонные мошенники начали использовать схемы, связанные с вымогательством паролей от портала «Госуслуг», выдавая себя за сотрудников образовательной сферы. Они запрашивают подтверждение номера телефона, якобы для электронного журнала.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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