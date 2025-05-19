МВД: мошенники стали предлагать «вакансии в онлайн-школах» в Telegram
Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ предупредило о новой схеме мошенников, в рамках которой пользователь откликается на вакансию куратора в онлайн-школе, а ему предлагают заняться инвестициями, отправляя на фишинговый сайт.
Мошенники публикуют вакансию сами, но предлагают другой вариант под предлогом того, что она уже закрыта. Далее номер пользователя переходит в колл-центр преступников либо он сам заходит на фишинговый сервис по направлению «работодателя».
Специалисты в МВД объяснили, что реальные вакансии крупных онлайн-школ или других компаний обычно не публикуются в анонимных источниках, а дублируются на официальные сайты (ссылка на объявление может быть прикреплена и в публикации в Telegram). Далее следует собеседование. Ведомство обращает внимание на то, что ни исполнители, ни заказчики не предлагают 3000 руб. «за два часа просмотра видео» или «напоминание ученикам о предстоящих уроках»» на профессиональных биржах для фрилансеров.
16 мая в МВД предупредили о том, что телефонные мошенники начали использовать схемы, связанные с вымогательством паролей от портала «Госуслуг», выдавая себя за сотрудников образовательной сферы. Они запрашивают подтверждение номера телефона, якобы для электронного журнала.