В МВД предупредили о звонках мошенников под видом работников сферы образования
Телефонные мошенники начали использовать схемы, связанные с вымогательством паролей от портала «Госуслуг», выдавая себя за сотрудников образовательной сферы. Об этом сообщили в Telegram-канале управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
В ведомстве рассказали, что в ходе телефонных разговоров злоумышленники запрашивают подтверждение номера телефона, якобы для электронного журнала. Вместо этого гражданам отправляется код авторизации от «Госуслуг», что приводит к дальнейшей мошеннической атаке по схеме «фейк босс».
14 мая гендиректор компании по кибербезопасности STCrypt (SafeTech Group) Дарья Верестникова сообщила, что мошенники представляются сотрудниками пунктов выдачи заказов (ПВЗ) маркетплейсов и предлагают доставить заказанные товары на дом.
По словам эксперта, для оформления доставки аферисты просят указать СНИЛС, ИНН и иногда – код из смс. После передачи данных «сотруднику ПВЗ» жертве звонит якобы сотрудник правоохранительных органов и сообщает про взлом «Госуслуг». «Товарищ майор» убеждает собеседника, что его сбережения могут быть похищены и нужно срочно перевести их на специальный счет или отдать наличными сотрудникам полиции. Аккаунт пользователя при этом не тронут, а сообщение приходит с поддельного номера.