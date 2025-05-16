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В МВД предупредили о звонках мошенников под видом работников сферы образования

Ведомости

Телефонные мошенники начали использовать схемы, связанные с вымогательством паролей от портала «Госуслуг», выдавая себя за сотрудников образовательной сферы. Об этом сообщили в Telegram-канале управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

В ведомстве рассказали, что в ходе телефонных разговоров злоумышленники запрашивают подтверждение номера телефона, якобы для электронного журнала. Вместо этого гражданам отправляется код авторизации от «Госуслуг», что приводит к дальнейшей мошеннической атаке по схеме «фейк босс».

14 мая гендиректор компании по кибербезопасности STCrypt (SafeTech Group) Дарья Верестникова сообщила, что мошенники представляются сотрудниками пунктов выдачи заказов (ПВЗ) маркетплейсов и предлагают доставить заказанные товары на дом. 

По словам эксперта, для оформления доставки аферисты просят указать СНИЛС, ИНН и иногда – код из смс. После передачи данных «сотруднику ПВЗ» жертве звонит якобы сотрудник правоохранительных органов и сообщает про взлом «Госуслуг». «Товарищ майор» убеждает собеседника, что его сбережения могут быть похищены и нужно срочно перевести их на специальный счет или отдать наличными сотрудникам полиции. Аккаунт пользователя при этом не тронут, а сообщение приходит с поддельного номера.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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