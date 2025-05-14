Мошенники начали представляться сотрудниками пунктов выдачи маркетплейсов
Телефонные мошенники представляются сотрудниками пунктов выдачи заказов (ПВЗ) маркетплейсов и предлагают доставить заказанные товары на дом, сообщила гендиректор компании по кибербезопасности STCrypt (SafeTech Group) Дарья Верестникова «РИА Новости».
По словам эксперта, для оформления доставки аферисты просят указать СНИЛС, ИНН и иногда – код из смс. После передачи данных «сотруднику ПВЗ» жертве звонит якобы сотрудник правоохранительных органов и сообщает про взлом «Госуслуг». «Товарищ майор» убеждает собеседника, что его сбережения могут быть похищены и нужно срочно перевести их на специальный счет или отдать наличными сотрудникам полиции. Аккаунт пользователя при этом не тронут, а сообщение приходит с поддельного номера.
Верестникова отметила, что люди уверены в том, что с помощью аккаунта «Госуслуг» можно легко оформить кредит и лишиться всех средств. В связи с этим схема работает.
Агентство сообщает также, что методичка украинских телефонных мошенников учит их объяснять немосковский говор происхождением из Ростова-на-Дону.
Мошенники рассылают фейковые сообщения о взломе аккаунта на портале «Госуслуги» с указанием поддельного телефона службы поддержки, сообщало 13 мая управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России. В министерстве подчеркнули, что «Госуслуги» направляют уведомления о входе в учетную запись только если пользователь подписался на них в разделе «Безопасность» на сайте. Тогда при каждом входе в аккаунт на электронный адрес отправляется письмо с адреса no-reply@gosuslugi.ru. Посредством смс эти сведения не приходят.