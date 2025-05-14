Мошенники начали представляться сотрудниками пунктов выдачи маркетплейсов

По словам эксперта, для оформления доставки аферисты просят указать СНИЛС, ИНН и иногда – код из смс. После передачи данных «сотруднику ПВЗ» жертве звонит якобы сотрудник правоохранительных органов и сообщает про взлом «Госуслуг». «Товарищ майор» убеждает собеседника, что его сбережения могут быть похищены и нужно срочно перевести их на специальный счет или отдать наличными сотрудникам полиции. Аккаунт пользователя при этом не тронут, а сообщение приходит с поддельного номера.