МВД предупредило о рассылках поддельных сообщений о взломе «Госуслуг»
Злоумышленники рассылают поддельные сообщения о взломе аккаунта на портале «Госуслуги» с указанием фейкового телефона службы поддержки. Об этом сообщило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.
В ведомстве напомнили, что «Госуслуги» направляют уведомления о входе в учетную запись только если пользователь сам подписался на них в разделе «Безопасность» на портале. В таком случае при каждом входе в аккаунт на электронную почту приходит письмо с адреса no-reply@gosuslugi.ru. В смс эта информация не отправляется.
Кроме того, единственный номер, по которому можно связаться с техподдержкой портала: 8 800 100-70-10.
10 мая МВД России предупредило о новой схеме мошенничества с использованием вредоносных приложений. Во время такой схемы злоумышленники, представляясь сотрудниками поликлиник, управляющих компаний, Росфинмониторинга или «Госуслуг», убеждают жертв установить приложение для удаленного доступа под видом официального программного обеспечения.
Аферисты используют различные предлоги: от записи к врачу до передачи показаний счетчиков. После установки приложения мошенники получают полный контроль над устройством и могут похитить средства с банковских счетов. В ведомстве напомнили, что официальные лица никогда не рассылают сообщения с просьбой установить какие-либо приложения.