МВД предупредило о рассылках поддельных сообщений о взломе «Госуслуг»

В ведомстве напомнили, что «Госуслуги» направляют уведомления о входе в учетную запись только если пользователь сам подписался на них в разделе «Безопасность» на портале. В таком случае при каждом входе в аккаунт на электронную почту приходит письмо с адреса no-reply@gosuslugi.ru. В смс эта информация не отправляется.