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МВД предупредило о рассылках поддельных сообщений о взломе «Госуслуг»

Ведомости

Злоумышленники рассылают поддельные сообщения о взломе аккаунта на портале «Госуслуги» с указанием фейкового телефона службы поддержки. Об этом сообщило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

В ведомстве напомнили, что «Госуслуги» направляют уведомления о входе в учетную запись только если пользователь сам подписался на них в разделе «Безопасность» на портале. В таком случае при каждом входе в аккаунт на электронную почту приходит письмо с адреса no-reply@gosuslugi.ru. В смс эта информация не отправляется.

Кроме того, единственный номер, по которому можно связаться с техподдержкой портала: 8 800 100-70-10.

10 мая МВД России предупредило о новой схеме мошенничества с использованием вредоносных приложений. Во время такой схемы злоумышленники, представляясь сотрудниками поликлиник, управляющих компаний, Росфинмониторинга или «Госуслуг», убеждают жертв установить приложение для удаленного доступа под видом официального программного обеспечения.

Аферисты используют различные предлоги: от записи к врачу до передачи показаний счетчиков. После установки приложения мошенники получают полный контроль над устройством и могут похитить средства с банковских счетов. В ведомстве напомнили, что официальные лица никогда не рассылают сообщения с просьбой установить какие-либо приложения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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