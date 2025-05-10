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МВД: мошенники начали красть деньги через приложения поликлиник

Ведомости

В МВД России предупредили о новой схеме мошенничества с использованием вредоносных приложений. Аферисты, представляясь сотрудниками поликлиник, управляющих компаний, Росфинмониторинга или портала «Госуслуги», убеждают жертв установить приложение для удаленного доступа под видом официального программного обеспечения. Об это пишет ТАСС.

Преступники используют различные предлоги: от записи к врачу до передачи показаний счетчиков. После установки такого приложения злоумышленники получают полный контроль над устройством и могут похитить средства с банковских счетов.

В ведомстве подчеркнули, что официальные лица никогда не рассылают сообщения с просьбой установить какие-либо приложения.

3 мая МВД предупредило, что мошенники начали активно использовать поддельные квитанции на оплату штрафов за якобы зафиксированные нарушения ПДД. По данным ведомства, злоумышленники рассылают фальшивые постановления от имени ГИБДД, якобы на основании данных с камер фотовидеофиксации. В письмах содержится описание нарушения и сумма штрафа, а также фотография автомобиля и квитанция на оплату.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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