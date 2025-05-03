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МВД: мошенники подделывают квитанции на оплату штрафов ГИБДД

Ведомости

Мошенники начали активно использовать поддельные квитанции на оплату штрафов за якобы зафиксированные нарушения ПДД. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные министерства внутренних дел России.

По данным ведомства, злоумышленники рассылают фальшивые постановления от имени ГИБДД, якобы на основании данных с камер фотовидеофиксации. В письмах содержится описание нарушения и сумма штрафа, а также фотография автомобиля и квитанция на оплату.

В МВД уточнили, что такие письма поступают автовладельцам по почте и внешне не отличаются от подлинных документов. Но вместо реквизитов официального казначейства в подделках указывается номер счета в платежных системах вроде «Яндекс.Деньги», «QiwiКошелек», «РБКМани» и других, куда и переводятся средства.

Правоохранители призывают граждан быть бдительными и проверять реквизиты получателя. В случае сомнений или выявления подделки следует незамедлительно обращаться в полицию.

Ведомство напомнило, что достоверную информацию о штрафах можно получить через портал госуслуг, официальный сайт ГИБДД и приложение «Госуслуги Авто».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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