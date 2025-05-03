МВД: мошенники подделывают квитанции на оплату штрафов ГИБДД

В МВД уточнили, что такие письма поступают автовладельцам по почте и внешне не отличаются от подлинных документов. Но вместо реквизитов официального казначейства в подделках указывается номер счета в платежных системах вроде «Яндекс.Деньги», «QiwiКошелек», «РБКМани» и других, куда и переводятся средства.