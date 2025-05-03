МВД: мошенники подделывают квитанции на оплату штрафов ГИБДД
Мошенники начали активно использовать поддельные квитанции на оплату штрафов за якобы зафиксированные нарушения ПДД. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные министерства внутренних дел России.
По данным ведомства, злоумышленники рассылают фальшивые постановления от имени ГИБДД, якобы на основании данных с камер фотовидеофиксации. В письмах содержится описание нарушения и сумма штрафа, а также фотография автомобиля и квитанция на оплату.
В МВД уточнили, что такие письма поступают автовладельцам по почте и внешне не отличаются от подлинных документов. Но вместо реквизитов официального казначейства в подделках указывается номер счета в платежных системах вроде «Яндекс.Деньги», «QiwiКошелек», «РБКМани» и других, куда и переводятся средства.
Правоохранители призывают граждан быть бдительными и проверять реквизиты получателя. В случае сомнений или выявления подделки следует незамедлительно обращаться в полицию.
Ведомство напомнило, что достоверную информацию о штрафах можно получить через портал госуслуг, официальный сайт ГИБДД и приложение «Госуслуги Авто».