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В МВД перечислили личные данные, которые никогда нельзя никому сообщать

Ведомости

 

Управление «К» Министерства внутренних дел России составило список ключевых данных, которые не следует раскрывать. В противном случае есть риск стать жертвой мошенников.

«В киберпространстве действует простое правило: чем меньше личной информации вы раскрываете, тем труднее вас обмануть. Даже один невинный ответ может стать началом цепочки мошенничества», – говорится в сообщении киберполиции в Telegram.

В МВД составили следующий список с примерами мошенничества:

  • Финансовая информация: номер карты, срок действия, CVC/CVV-код (три цифры на обороте), пароли от интернет-банка и коды из SMS.

Пример мошенничества: «Вам заказное письмо – отправьте код из SMS для подтверждения».

  • Персональные документы: паспортные данные, ИНН, СНИЛС, фотографии документов.

Схема обмана: «Подтвердите личность – сфотографируйте первую страницу паспорта».

  • Коды доступа: разовые пароли из SMS, push-уведомления, QR-коды. 

  • Личные сведения: домашний адрес, телефоны родственников, маршруты передвижения. Полиция отмечает, что особенно опасно делиться этим в соцсетях.

  • Комбинации данных: имя + дата рождения + номер телефона. Этого хватит для взлома почты или оформления кредита.

1 апреля президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на защиту россиян от кибермошенничества. В частности, речь идет о создании государственной информационной системы противодействия правонарушениям, совершаемым с применением информационных и коммуникационных технологий.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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