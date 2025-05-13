В МВД перечислили личные данные, которые никогда нельзя никому сообщать
Управление «К» Министерства внутренних дел России составило список ключевых данных, которые не следует раскрывать. В противном случае есть риск стать жертвой мошенников.
«В киберпространстве действует простое правило: чем меньше личной информации вы раскрываете, тем труднее вас обмануть. Даже один невинный ответ может стать началом цепочки мошенничества», – говорится в сообщении киберполиции в Telegram.
В МВД составили следующий список с примерами мошенничества:
Финансовая информация: номер карты, срок действия, CVC/CVV-код (три цифры на обороте), пароли от интернет-банка и коды из SMS.
Пример мошенничества: «Вам заказное письмо – отправьте код из SMS для подтверждения».
Персональные документы: паспортные данные, ИНН, СНИЛС, фотографии документов.
Схема обмана: «Подтвердите личность – сфотографируйте первую страницу паспорта».
Коды доступа: разовые пароли из SMS, push-уведомления, QR-коды.
Личные сведения: домашний адрес, телефоны родственников, маршруты передвижения. Полиция отмечает, что особенно опасно делиться этим в соцсетях.
Комбинации данных: имя + дата рождения + номер телефона. Этого хватит для взлома почты или оформления кредита.
1 апреля президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на защиту россиян от кибермошенничества. В частности, речь идет о создании государственной информационной системы противодействия правонарушениям, совершаемым с применением информационных и коммуникационных технологий.