Телефонные мошенники с Украины объясняют свой говор «ростовским происхождением»
Украинские телефонные мошенники, согласно их обучающей методичке, должны объяснять немосковский говор переездом из Ростова-на-Дону. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на инструкцию, снимки которой есть в распоряжении агентства.
Отмечается, что представители подпольного движения Stop Grave внедрились в одну из мошеннических организаций в Одессе. В методичке указано, что на вопрос потенциальной жертвы о непривычном говоре аферист должен ответить: «Я с Ростова сам. Работаю в Москве. Я ведь не должен как москвич обязательно общаться с вами» (орфография и пунктуация сохранены).
6 мая «РИА Новости» обратило внимание на орфографические ошибки и нецензурную лексику в инструкциях для украинских телефонных мошенников.
13 мая управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России сообщало о рассылке мошенниками фейковых сообщений о взломе аккаунта на портале «Госуслуги» с указанием поддельного телефона службы поддержки. В ведомстве напомнили, что «Госуслуги» направляют уведомления о входе в учетную запись только если пользователь сам подписался на них в разделе «Безопасность» на портале. Тогда при каждом входе в аккаунт на электронную почту приходит письмо с адреса no-reply@gosuslugi.ru. В смс эти сведения не отправляются.