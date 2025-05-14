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Телефонные мошенники с Украины объясняют свой говор «ростовским происхождением»

Ведомости

Украинские телефонные мошенники, согласно их обучающей методичке, должны объяснять немосковский говор переездом из Ростова-на-Дону. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на инструкцию, снимки которой есть в распоряжении агентства.

Отмечается, что представители подпольного движения Stop Grave внедрились в одну из мошеннических организаций в Одессе. В методичке указано, что на вопрос потенциальной жертвы о непривычном говоре аферист должен ответить: «Я с Ростова сам. Работаю в Москве. Я ведь не должен как москвич обязательно общаться с вами» (орфография и пунктуация сохранены).

6 мая «РИА Новости» обратило внимание на орфографические ошибки и нецензурную лексику в инструкциях для украинских телефонных мошенников.

13 мая управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России сообщало о рассылке мошенниками фейковых сообщений о взломе аккаунта на портале «Госуслуги» с указанием поддельного телефона службы поддержки. В ведомстве напомнили, что «Госуслуги» направляют уведомления о входе в учетную запись только если пользователь сам подписался на них в разделе «Безопасность» на портале. Тогда при каждом входе в аккаунт на электронную почту приходит письмо с адреса no-reply@gosuslugi.ru. В смс эти сведения не отправляются.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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