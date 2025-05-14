Телефонные мошенники с Украины объясняют свой говор «ростовским происхождением»

13 мая управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России сообщало о рассылке мошенниками фейковых сообщений о взломе аккаунта на портале «Госуслуги» с указанием поддельного телефона службы поддержки. В ведомстве напомнили, что «Госуслуги» направляют уведомления о входе в учетную запись только если пользователь сам подписался на них в разделе «Безопасность» на портале. Тогда при каждом входе в аккаунт на электронную почту приходит письмо с адреса no-reply@gosuslugi.ru. В смс эти сведения не отправляются.