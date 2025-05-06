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Методичку для мошенников на Украине написали с ошибками

Ведомости

В инструкциях для украинских телефонных мошенников обнаружены орфографические ошибки и нецензурная лексика. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на соответствующие материалы.

Агентство уточнило, что фотографии инструкций были предоставлены представителями подпольного движения Stop Grave, внедрившимися в одну из одесских мошеннических организаций. В частности, в методичке можно встретить такие слова, как «орест», «от куда», «спичь» и др. Например, в разделе, где мошенника учат отговорить жертву обратиться непосредственно в отделение его банка, написано, что там «трубку подымет непосредственно тот человек который заинтересован в том чтобы украсть у вас деньги» (орфография и пунктуация не изменены).

Кроме того, авторы инструкции называют нецензурным словом людей, которые не верят мошенникам.

5 мая в Следственном комитете (СК) России сообщили о задержании десяти членов преступной группировки, которая обеспечивала деятельность телефонных мошенников с помощью SIM-боксов, позволяющих использовать одновременно большое количество sim-карт. Преступники действовали с сентября 2024 г. по март 2025 г. в Москве, Московской и Владимирской областях. С помощью SIM-боксов совершались массовые мошеннические обзвоны граждан в различных регионах страны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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