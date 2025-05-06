Методичку для мошенников на Украине написали с ошибками

Агентство уточнило, что фотографии инструкций были предоставлены представителями подпольного движения Stop Grave, внедрившимися в одну из одесских мошеннических организаций. В частности, в методичке можно встретить такие слова, как «орест», «от куда», «спичь» и др. Например, в разделе, где мошенника учат отговорить жертву обратиться непосредственно в отделение его банка, написано, что там «трубку подымет непосредственно тот человек который заинтересован в том чтобы украсть у вас деньги» (орфография и пунктуация не изменены).