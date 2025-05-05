Задержаны организаторы схемы SIM-боксов с обзвоном людей мошенниками

В зависимости от роли фигурантам вменяется создание и участие в преступном сообществе, пособничество заведомо ложному сообщению об акте терроризма. Их также проверяют на причастность к мошенничеству в особо крупном размере. Организатором ОПС является россиянин 1993 г. р., он объявлен в международный розыск. По данным СК, обвиняемый в Объединенных Арабских Эмиратах. Его заочно арестовали.