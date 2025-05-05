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Задержаны организаторы схемы SIM-боксов с обзвоном людей мошенниками

Ведомости

Десять членов преступной группировки, обеспечивавшей деятельность телефонных мошенников с помощью SIM-боксов, стали фигурантами уголовных дел. Преступники задержаны, сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко.

С сентября 2024 г. по март 2025 г. члены преступного сообщества в Москве, Московской и Владимирской областях обеспечивали работу SIM-боксов, позволяющих использовать одновременно большое количество sim-карт, установило следствие. С помощью этих устройств, в том числе из-за рубежа, совершались массовые мошеннические обзвоны граждан в различных регионах страны. Кроме того, проводилась рассылка ложных сообщений о минировании зданий для дестабилизации работы властей.

Преступную деятельность пресекли сотрудники ФСБ России и регионального УФСБ. В разных регионах страны при обысках изъяли мобильные телефоны, 23 SIM-бокса, свыше тысячи sim-карт, деньги, электронные носители информации. Задержанным избрали меры пресечения.

В зависимости от роли фигурантам вменяется создание и участие в преступном сообществе, пособничество заведомо ложному сообщению об акте терроризма. Их также проверяют на причастность к мошенничеству в особо крупном размере. Организатором ОПС является россиянин 1993 г. р., он объявлен в международный розыск. По данным СК, обвиняемый в Объединенных Арабских Эмиратах. Его заочно арестовали.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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