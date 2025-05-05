Задержаны организаторы схемы SIM-боксов с обзвоном людей мошенниками
Десять членов преступной группировки, обеспечивавшей деятельность телефонных мошенников с помощью SIM-боксов, стали фигурантами уголовных дел. Преступники задержаны, сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко.
С сентября 2024 г. по март 2025 г. члены преступного сообщества в Москве, Московской и Владимирской областях обеспечивали работу SIM-боксов, позволяющих использовать одновременно большое количество sim-карт, установило следствие. С помощью этих устройств, в том числе из-за рубежа, совершались массовые мошеннические обзвоны граждан в различных регионах страны. Кроме того, проводилась рассылка ложных сообщений о минировании зданий для дестабилизации работы властей.
Преступную деятельность пресекли сотрудники ФСБ России и регионального УФСБ. В разных регионах страны при обысках изъяли мобильные телефоны, 23 SIM-бокса, свыше тысячи sim-карт, деньги, электронные носители информации. Задержанным избрали меры пресечения.
В зависимости от роли фигурантам вменяется создание и участие в преступном сообществе, пособничество заведомо ложному сообщению об акте терроризма. Их также проверяют на причастность к мошенничеству в особо крупном размере. Организатором ОПС является россиянин 1993 г. р., он объявлен в международный розыск. По данным СК, обвиняемый в Объединенных Арабских Эмиратах. Его заочно арестовали.