ЦБ: российские банки в I квартале защитили от мошенников 4,6 трлн рублей
Банки в России в январе – марте 2025 г. предотвратили 43,8 млн попыток мошенников похитить деньги у клиентов на общую сумму 4,6 трлн руб. Это более чем в два раза превышает среднее значение за четыре квартала 2024 г. Об этом сообщается на сайте Центрального банка России.
По данным регулятора, в I квартале текущего года злоумышленники смогли совершить 296 600 мошеннических операций почти на 6,9 млрд руб., что практически соответствует среднему показателю потерь за последние четыре квартала. Больше всего денег аферисты похитили через каналы дистанционного банковского обслуживания. Одним из способов такого хищения ЦБ назвал заражение мобильных устройств пользователей вредоносными программами.
За указанный период Банк России инициировал блокировку 19 800 телефонных номеров злоумышленников и 7100 мошеннических сайтов и страниц в социальных сетях.
2 апреля президент России Владимир Путин поручил правительству и Центробанку разработать комплексный подход к борьбе с кибермошенниками. В том числе речь идет о дополнительных ограничениях на выпуск платежных карт, особенно для иностранцев, и об установлении сроков их действия. Власти также должны оценить эффективность мероприятий по повышению цифровой грамотности населения и предложить новые меры для ее улучшения.
Министр цифрового развития РФ Максут Шадаев 24 апреля заявил, что Минцифры собирается завершить доработку второго пакета мер по борьбе с кибермошенничеством летом 2025 г. Он заметил, что в сфере противодействия кибермошенничеству не существует универсального решения, поскольку технологии злоумышленников постоянно совершенствуются.