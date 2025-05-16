Газета
Телеграм
/ Финансы

ЦБ: российские банки в I квартале защитили от мошенников 4,6 трлн рублей

Ведомости

Банки в России в январе – марте 2025 г. предотвратили 43,8 млн попыток мошенников похитить деньги у клиентов на общую сумму 4,6 трлн руб. Это более чем в два раза превышает среднее значение за четыре квартала 2024 г. Об этом сообщается на сайте Центрального банка России.

По данным регулятора, в I квартале текущего года злоумышленники смогли совершить 296 600 мошеннических операций почти на 6,9 млрд руб., что практически соответствует среднему показателю потерь за последние четыре квартала. Больше всего денег аферисты похитили через каналы дистанционного банковского обслуживания. Одним из способов такого хищения ЦБ назвал заражение мобильных устройств пользователей вредоносными программами.

За указанный период Банк России инициировал блокировку 19 800 телефонных номеров злоумышленников и 7100 мошеннических сайтов и страниц в социальных сетях.

2 апреля президент России Владимир Путин поручил правительству и Центробанку разработать комплексный подход к борьбе с кибермошенниками. В том числе речь идет о дополнительных ограничениях на выпуск платежных карт, особенно для иностранцев, и об установлении сроков их действия. Власти также должны оценить эффективность мероприятий по повышению цифровой грамотности населения и предложить новые меры для ее улучшения.

Министр цифрового развития РФ Максут Шадаев 24 апреля заявил, что Минцифры собирается завершить доработку второго пакета мер по борьбе с кибермошенничеством летом 2025 г. Он заметил, что в сфере противодействия кибермошенничеству не существует универсального решения, поскольку технологии злоумышленников постоянно совершенствуются.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных