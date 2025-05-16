ЦБ: российские банки в I квартале защитили от мошенников 4,6 трлн рублей

2 апреля президент России Владимир Путин поручил правительству и Центробанку разработать комплексный подход к борьбе с кибермошенниками. В том числе речь идет о дополнительных ограничениях на выпуск платежных карт, особенно для иностранцев, и об установлении сроков их действия. Власти также должны оценить эффективность мероприятий по повышению цифровой грамотности населения и предложить новые меры для ее улучшения.