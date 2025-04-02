Путин поручил кабмину и ЦБ создать единый подход к борьбе с кибермошенниками

Путин поручил кабмину и ЦБ создать единый подход к борьбе с кибермошенникамиСреди мер – лимит на количество и срок действия платежных карт
Президент России Владимир Путин поручил правительству и Банку России разработать единый системный подход к борьбе с мошенниками, использующим современные технологии. В частности, им нужно рассмотреть вопрос о дополнительном ограничении количества и периода действия платежных карт, которые банки выдают клиентам, в том числе иностранцам. Утвержденный главой государства перечень поручений по итогам совещания с членами правительства, прошедшего 5 марта, опубликован на сайте Кремля.
Кабмин и ЦБ должны также обеспечить внесение ряда других изменений в российское законодательство. Поправки касаются блокировки сомнительных телефонных звонков, в том числе с применением государственной антифрод-платформы, при согласии человека. Кроме того, в списке поручений упомянуто создание механизма оперативного оповещения банков операторами связи при обнаружении мошеннического телефонного вызова или смс – также с согласия граждан.
Кроме того, кредитные организации могут обязать компенсировать клиентам средства, украденные после взлома приложений этих банков через вредоносное программное обеспечение на смартфонах клиентов. В перечне поручений прописано, что кредитные организации и операторов связи могут обязать возмещать средства, похищенные мошенниками со счетов граждан, если они не приняли мер противодействия. Условия, размер и порядок компенсации предстоит определить.
В случае нарушения финорганизацией требований, касающихся защиты информации (если нарушение привело к неправомерному использованию персональных данных), противодействия переводам средств, заключению договоров потребкредита и денежных операций без согласия клиента деловую репутацию профильного замруководителя компании могут признать неудовлетворительной, отмечено в перечне поручений.
Правительству и Центробанку также поручено оценить эффективность мероприятий по развитию цифровой грамотности населения и разработать комплекс мер по ее повышению. Для этого требуется рассмотреть вопросы мотивации россиян к повышению цифровой грамотности, включения в школьную программу учебного курса по финграмотности, обучения цифровой грамотности пенсионеров. Необходимо также обсудить вопрос проведения информационно-просветительских кампаний «Цифровая грамотность в РФ».
Рассмотрению подлежит и организация автоматизированного обмена данными между банками, операторами связи, правоохранителями и другими госорганами о фактах кибермошенничества. Кроме того, на повестке дня - вопрос об автоматическом получении банками информации об одновременном изменении двух и более параметров идентификации в личных кабинетах граждан на сайте «Госуслуги», разработке механизма временного блокирования учетной записи.
Кабмину совместно с Госдумой при участии ЦБ и ФСБ РФ президент поручил обеспечить внесение в законодательство поправок, улучшающих эффективность мер по борьбе с кибермошенниками. Особое внимание при этом нужно обратить на введение запрета сотрудникам госорганов, банков и операторов связи на использование зарубежных мессенджеров при контактах с гражданами. Речь также о необходимости обязать операторов информировать абонентов о звонках от юрлиц и предоставлении людям возможности устанавливать самозапрет на заключение договоров «об оказании услуг подвижной радиотелефонной связи» на сайте госуслуг.
Кроме того, правительству совместно с Верховным судом, МВД, Следственным комитетом и ФСБ также нужно рассмотреть вопрос о целесообразности признания отягчающим обстоятельством применение технологий искусственного интеллекта при правонарушении.
25 марта Госдума приняла закон о противодействии телефонному и интернет-мошенничеству. Согласно документу, граждане смогут установить самозапрет на дистанционное оформление сим-карт через «Госуслуги». Также самозапрет можно установить через операторов на международные звонки, спам-обзвоны и смс-рассылки.