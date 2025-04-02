Путин поручил кабмину и ЦБ создать единый подход к борьбе с кибермошенниками

Кабмину совместно с Госдумой при участии ЦБ и ФСБ РФ президент поручил обеспечить внесение в законодательство поправок, улучшающих эффективность мер по борьбе с кибермошенниками. Особое внимание при этом нужно обратить на введение запрета сотрудникам госорганов, банков и операторов связи на использование зарубежных мессенджеров при контактах с гражданами. Речь также о необходимости обязать операторов информировать абонентов о звонках от юрлиц и предоставлении людям возможности устанавливать самозапрет на заключение договоров «об оказании услуг подвижной радиотелефонной связи» на сайте госуслуг.