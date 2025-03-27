Росфинмониторинг предложил ограничить сроки для банковских карт иностранцев

С начала 2024 г. наблюдается рост случаев массовой регистрации дропперских карт на приезжих из стран СНГ. Дропперы играют важную роль в схемах кибермошенников, зачастую не осознавая, что участвуют в преступной деятельности. Они выступают в качестве посредников в проведении мошеннических операций, а их счета и карты используют для дробления переводов, снятия похищенных средств и платежей в пользу нелегальных казино и других теневых бизнесов. В основном карты дропперов применяются для вывода средств или усложнения финансовых потоков.