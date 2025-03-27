Росфинмониторинг предложил ограничить сроки для банковских карт иностранцев
В Центробанке изданию рассказали, что инициатива сейчас обсуждается на уровне регулятора.
Аналогичные меры были введены в Казахстане в январе, где нерезиденты могут открывать карты только на срок не более одного года. Ожидается, что такие ограничения помогут в борьбе с дропперами – лицами, которые регистрируют карты для мошеннических схем.
С начала 2024 г. наблюдается рост случаев массовой регистрации дропперских карт на приезжих из стран СНГ. Дропперы играют важную роль в схемах кибермошенников, зачастую не осознавая, что участвуют в преступной деятельности. Они выступают в качестве посредников в проведении мошеннических операций, а их счета и карты используют для дробления переводов, снятия похищенных средств и платежей в пользу нелегальных казино и других теневых бизнесов. В основном карты дропперов применяются для вывода средств или усложнения финансовых потоков.
23 марта Центральный банк России представил основные типы дропперов и их функции. В настоящее время их классифицируют на три основных типа: заливщики, транзитники и обнальщики. Кроме того, дропперы делятся по степени осознания своей роли на «разводных» и «неразводных».