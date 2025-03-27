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Росфинмониторинг предложил ограничить сроки для банковских карт иностранцев

Ведомости

Росфинмониторинг выступил с инициативой ограничить срок действия банковских карт для иностранных граждан. Об этом сообщил заместитель главы службы Герман Негляд в интервью РБК.

В Центробанке изданию рассказали, что инициатива сейчас обсуждается на уровне регулятора.

Аналогичные меры были введены в Казахстане в январе, где нерезиденты могут открывать карты только на срок не более одного года. Ожидается, что такие ограничения помогут в борьбе с дропперами – лицами, которые регистрируют карты для мошеннических схем.

С начала 2024 г. наблюдается рост случаев массовой регистрации дропперских карт на приезжих из стран СНГ. Дропперы играют важную роль в схемах кибермошенников, зачастую не осознавая, что участвуют в преступной деятельности. Они выступают в качестве посредников в проведении мошеннических операций, а их счета и карты используют для дробления переводов, снятия похищенных средств и платежей в пользу нелегальных казино и других теневых бизнесов. В основном карты дропперов применяются для вывода средств или усложнения финансовых потоков.

23 марта Центральный банк России представил основные типы дропперов и их функции. В настоящее время их классифицируют на три основных типа: заливщики, транзитники и обнальщики. Кроме того, дропперы делятся по степени осознания своей роли на «разводных» и «неразводных».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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