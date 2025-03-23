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ЦБ раскрыл основные типы дропперов и их роли

Ведомости

Центробанк России объяснил, что дропперы – посредники, помогающие мошенникам выводить и обналичивать похищенные средства, – подразделяются на три основных типа в зависимости от выполняемых функций: заливщики, транзитники и обнальщики. Об этом сообщили «РИА Новости» со ссылкой на материалы регулятора.

Кроме того, дропперов классифицируют по степени осознания своей роли, разделяя на «разводных» и «неразводных». Согласно материалам регулятора, транзитники получают деньги на карту и переводят их на указанные куратором реквизиты. Заливщики принимают наличные от курьеров и вносят их через банкоматы на различные счета. Обнальщики, в свою очередь, снимают средства с карт и либо передают их курьерам, либо самостоятельно транспортируют в другие регионы для дальнейшего движения по схеме.

В ЦБ также уточнили, что «неразводные» дропперы сознательно участвуют в подобных схемах, тогда как «разводные» вовлекаются в преступную деятельность обманным путем, не осознавая своей роли в преступной схеме.

21 февраля «Ведомости» писали о том, что ЦБ и банки обсудили превентивные меры борьбы с дропперами.

В 2024 г. ЦБ поставил задачу снизить риски дропперов и подключить инструменты противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), рассказала заместитель председателя Банка России Ольга Полякова на Уральском форуме по кибербезопасности. Банки стали выявлять таких клиентов еще до того, как на них поступит жалоба или информация от правоохранительных органов. И уже сейчас видно, что эта работа дает результаты, заявила зампред ЦБ: выявление дропперов ускорилось с 1–2 месяцев в 2023 г. до дней, а иногда и до часов. Объемы мошеннических операций к концу 2024 г. снизились в 3 раза, а стоимость одной карты возросла в 5 раз и составляет 30 000 руб., отметила Полякова.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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