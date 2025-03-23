ЦБ раскрыл основные типы дропперов и их роли

В 2024 г. ЦБ поставил задачу снизить риски дропперов и подключить инструменты противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), рассказала заместитель председателя Банка России Ольга Полякова на Уральском форуме по кибербезопасности. Банки стали выявлять таких клиентов еще до того, как на них поступит жалоба или информация от правоохранительных органов. И уже сейчас видно, что эта работа дает результаты, заявила зампред ЦБ: выявление дропперов ускорилось с 1–2 месяцев в 2023 г. до дней, а иногда и до часов. Объемы мошеннических операций к концу 2024 г. снизились в 3 раза, а стоимость одной карты возросла в 5 раз и составляет 30 000 руб., отметила Полякова.