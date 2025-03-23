ЦБ раскрыл основные типы дропперов и их роли
Центробанк России объяснил, что дропперы – посредники, помогающие мошенникам выводить и обналичивать похищенные средства, – подразделяются на три основных типа в зависимости от выполняемых функций: заливщики, транзитники и обнальщики. Об этом сообщили «РИА Новости» со ссылкой на материалы регулятора.
Кроме того, дропперов классифицируют по степени осознания своей роли, разделяя на «разводных» и «неразводных». Согласно материалам регулятора, транзитники получают деньги на карту и переводят их на указанные куратором реквизиты. Заливщики принимают наличные от курьеров и вносят их через банкоматы на различные счета. Обнальщики, в свою очередь, снимают средства с карт и либо передают их курьерам, либо самостоятельно транспортируют в другие регионы для дальнейшего движения по схеме.
В ЦБ также уточнили, что «неразводные» дропперы сознательно участвуют в подобных схемах, тогда как «разводные» вовлекаются в преступную деятельность обманным путем, не осознавая своей роли в преступной схеме.
В 2024 г. ЦБ поставил задачу снизить риски дропперов и подключить инструменты противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), рассказала заместитель председателя Банка России Ольга Полякова на Уральском форуме по кибербезопасности. Банки стали выявлять таких клиентов еще до того, как на них поступит жалоба или информация от правоохранительных органов. И уже сейчас видно, что эта работа дает результаты, заявила зампред ЦБ: выявление дропперов ускорилось с 1–2 месяцев в 2023 г. до дней, а иногда и до часов. Объемы мошеннических операций к концу 2024 г. снизились в 3 раза, а стоимость одной карты возросла в 5 раз и составляет 30 000 руб., отметила Полякова.