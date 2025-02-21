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ЦБ и банки обсудили превентивные меры борьбы с дропперами

Среди предложений – создание отдельной платформы обмена данными
Наталья Заруцкая
Ведомости
Ведомости

Процесс борьбы с дропперами сейчас стал все больше напоминать бег по кругу, хоть и с ускорением, сказала заместитель председателя Банка России Ольга Полякова на Уральском форуме по кибербезопасности: «Чем быстрее банки выявляют дропперов и закрывают им счета, тем быстрее открываются новые счета и больше становится дропперов. Это тревожная тенденция, которая ведет к все большей криминализации населения». Дропперы – это люди, которые по собственному желанию или неумышленно передают третьим лицам данные своих карт для последующего их использования в мошеннических операциях.

В 2024 г. ЦБ поставил задачу снизить риски дропперов и подключить инструменты противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), рассказала Полякова. Банки стали выявлять таких клиентов еще до того, как на них поступит жалоба или информация от правоохранительных органов. И уже сейчас видно, что эта работа дает результаты, заявила зампред ЦБ: выявление дропперов ускорилось с 1–2 месяцев в 2023 г. до дней, а иногда и до часов. Объемы мошеннических операций к концу 2024 г. снизились в 3 раза, а стоимость одной карты возросла в 5 раз и составляет 30 000 руб., отметила Полякова.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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