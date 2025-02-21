ЦБ и банки обсудили превентивные меры борьбы с дропперами

ЦБ и банки обсудили превентивные меры борьбы с дропперамиСреди предложений – создание отдельной платформы обмена данными
Процесс борьбы с дропперами сейчас стал все больше напоминать бег по кругу, хоть и с ускорением, сказала заместитель председателя Банка России Ольга Полякова на Уральском форуме по кибербезопасности: «Чем быстрее банки выявляют дропперов и закрывают им счета, тем быстрее открываются новые счета и больше становится дропперов. Это тревожная тенденция, которая ведет к все большей криминализации населения». Дропперы – это люди, которые по собственному желанию или неумышленно передают третьим лицам данные своих карт для последующего их использования в мошеннических операциях.
В 2024 г. ЦБ поставил задачу снизить риски дропперов и подключить инструменты противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), рассказала Полякова. Банки стали выявлять таких клиентов еще до того, как на них поступит жалоба или информация от правоохранительных органов. И уже сейчас видно, что эта работа дает результаты, заявила зампред ЦБ: выявление дропперов ускорилось с 1–2 месяцев в 2023 г. до дней, а иногда и до часов. Объемы мошеннических операций к концу 2024 г. снизились в 3 раза, а стоимость одной карты возросла в 5 раз и составляет 30 000 руб., отметила Полякова.