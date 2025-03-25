Госдума приняла закон о противодействии телефонному и интернет-мошенничеству

Среди нововведений также указано, что сообщения от «Госуслуг», в том числе содержащие код подтверждения для входа, не будут приходить во время телефонного разговора. А при смене пароля от личного кабинета портала пользователь получит два сообщения – предупреждение и код подтверждения.