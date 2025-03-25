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Госдума приняла закон о противодействии телефонному и интернет-мошенничеству

Ведомости

Депутаты Государственной думы (ГД) единогласно приняли закон о противодействии телефонному и интернет-мошенничеству, сообщается на сайте ГД.

Из соответствующего документа следует, что граждане теперь могут через «Госуслуги» установить самозапрет на дистанционное оформление сим-карт. Также самозапрет можно установить через операторов на международные звонки, спам-обзвоны и смс-рассылки

Среди нововведений также указано, что сообщения от «Госуслуг», в том числе содержащие код подтверждения для входа, не будут приходить во время телефонного разговора. А при смене пароля от личного кабинета портала пользователь получит два сообщения – предупреждение и код подтверждения.

В документе сказано, что теперь при отказе от номера телефона он будет автоматически удален из личного кабинета «Госуслуг» и банковских приложений. Также появится возможность использовать биометрию при получении микрозаймов.

Международные вызовы теперь будут маркировать в обязательном порядке. Государственным органам, банкам, операторам связи и цифровым платформам будет запрещено использовать зарубежные мессенджеры для общения с клиентами.

Закон предоставит гражданам возможность наделить родного или близкого человека статусом уполномоченного лица для получения подтверждения совершения операции по переводу денежных средств.

«Все эти меры позволят уберечь граждан от действий мошенников, а также будут способствовать сохранности их денежных средств», – сообщил председатель ГД Вячеслав Володин.

10 февраля стало известно, что правительство подготовило комплексные изменения в законодательство для предупреждения преступлений, совершаемых с использованием информационно-коммуникационных технологий. Сообщалось, что актуальность поправок вызвана ростом количества случаев кибермошенничества и увеличением объема утечек персональных данных россиян.

В целях защиты граждан законопроект предлагает закрепить возможность онлайн-обмена информацией между госорганами, банками и цифровыми платформами. «Автоматический мониторинг позволит практически моментально выявлять подозрительные действия, блокировать их и уведомлять правоохранительные органы о потенциальных преступлениях», – говорится в пояснительной записке к проекту.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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