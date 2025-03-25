Госдума приняла закон о противодействии телефонному и интернет-мошенничеству
Депутаты Государственной думы (ГД) единогласно приняли закон о противодействии телефонному и интернет-мошенничеству, сообщается на сайте ГД.
Из соответствующего документа следует, что граждане теперь могут через «Госуслуги» установить самозапрет на дистанционное оформление сим-карт. Также самозапрет можно установить через операторов на международные звонки, спам-обзвоны и смс-рассылки
Среди нововведений также указано, что сообщения от «Госуслуг», в том числе содержащие код подтверждения для входа, не будут приходить во время телефонного разговора. А при смене пароля от личного кабинета портала пользователь получит два сообщения – предупреждение и код подтверждения.
В документе сказано, что теперь при отказе от номера телефона он будет автоматически удален из личного кабинета «Госуслуг» и банковских приложений. Также появится возможность использовать биометрию при получении микрозаймов.
Международные вызовы теперь будут маркировать в обязательном порядке. Государственным органам, банкам, операторам связи и цифровым платформам будет запрещено использовать зарубежные мессенджеры для общения с клиентами.
Закон предоставит гражданам возможность наделить родного или близкого человека статусом уполномоченного лица для получения подтверждения совершения операции по переводу денежных средств.
«Все эти меры позволят уберечь граждан от действий мошенников, а также будут способствовать сохранности их денежных средств», – сообщил председатель ГД Вячеслав Володин.
10 февраля стало известно, что правительство подготовило комплексные изменения в законодательство для предупреждения преступлений, совершаемых с использованием информационно-коммуникационных технологий. Сообщалось, что актуальность поправок вызвана ростом количества случаев кибермошенничества и увеличением объема утечек персональных данных россиян.
В целях защиты граждан законопроект предлагает закрепить возможность онлайн-обмена информацией между госорганами, банками и цифровыми платформами. «Автоматический мониторинг позволит практически моментально выявлять подозрительные действия, блокировать их и уведомлять правоохранительные органы о потенциальных преступлениях», – говорится в пояснительной записке к проекту.