Минцифры летом планирует доработать второй пакет мер против кибермошенников
Минцифры России планирует завершить доработку второго пакета мер по борьбе с кибермошенничеством летом 2025 г. Об этом заявил министр цифрового развития РФ Максут Шадаев на конференции «Телеком будущего 2025».
«Сейчас, я думаю, за лето подготовим следующий законопроект и будем реализовывать меры, которые уже внедрены», – отметил министр, комментируя планы по дальнейшему усилению защиты граждан от мошенников.
По его словам, в сфере противодействия кибермошенничеству не существует универсального решения, так как технологии аферистов постоянно совершенствуются.
2 апреля президент России Владимир Путин поручил правительству и Банку России разработать комплексный подход к борьбе с кибермошенниками. В частности, речь идет о дополнительных ограничениях на выпуск платежных карт, особенно для иностранцев, а также об установлении сроков их действия. Кроме того, власти должны оценить эффективность мероприятий по повышению цифровой грамотности населения и предложить новые меры для ее улучшения.
1 апреля президент подписал закон, направленный на противодействие телефонному и интернет-мошенничеству. Согласно документу, теперь оформление SIM-карт через «Госуслуги» возможно только при личном присутствии. Передача SIM-карты третьим лицам запрещена, за исключением случаев передачи близким родственникам. Также появилась возможность установить самозапрет на получение массовых обзвонов через операторов связи.
Закон также предусматривает дополнительные защитные меры для пользователей. Например, сообщения от «Госуслуг», включая коды подтверждения, больше не будут приходить во время телефонного разговора. При смене пароля от личного кабинета портала пользователь получит предупреждение и затем код подтверждения.