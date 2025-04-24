Минцифры летом планирует доработать второй пакет мер против кибермошенников

2 апреля президент России Владимир Путин поручил правительству и Банку России разработать комплексный подход к борьбе с кибермошенниками. В частности, речь идет о дополнительных ограничениях на выпуск платежных карт, особенно для иностранцев, а также об установлении сроков их действия. Кроме того, власти должны оценить эффективность мероприятий по повышению цифровой грамотности населения и предложить новые меры для ее улучшения.