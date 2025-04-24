Газета
Телеграм
/ Политика

Минцифры летом планирует доработать второй пакет мер против кибермошенников

Ведомости

Минцифры России планирует завершить доработку второго пакета мер по борьбе с кибермошенничеством летом 2025 г. Об этом заявил министр цифрового развития РФ Максут Шадаев на конференции «Телеком будущего 2025».

«Сейчас, я думаю, за лето подготовим следующий законопроект и будем реализовывать меры, которые уже внедрены», – отметил министр, комментируя планы по дальнейшему усилению защиты граждан от мошенников.

По его словам, в сфере противодействия кибермошенничеству не существует универсального решения, так как технологии аферистов постоянно совершенствуются.

2 апреля президент России Владимир Путин поручил правительству и Банку России разработать комплексный подход к борьбе с кибермошенниками. В частности, речь идет о дополнительных ограничениях на выпуск платежных карт, особенно для иностранцев, а также об установлении сроков их действия. Кроме того, власти должны оценить эффективность мероприятий по повышению цифровой грамотности населения и предложить новые меры для ее улучшения.

1 апреля президент подписал закон, направленный на противодействие телефонному и интернет-мошенничеству. Согласно документу, теперь оформление SIM-карт через «Госуслуги» возможно только при личном присутствии. Передача SIM-карты третьим лицам запрещена, за исключением случаев передачи близким родственникам. Также появилась возможность установить самозапрет на получение массовых обзвонов через операторов связи.

Закон также предусматривает дополнительные защитные меры для пользователей. Например, сообщения от «Госуслуг», включая коды подтверждения, больше не будут приходить во время телефонного разговора. При смене пароля от личного кабинета портала пользователь получит предупреждение и затем код подтверждения.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных