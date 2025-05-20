Газета
Телеграм
/ Общество

Прокуратура Москвы сообщила о мошенничестве с продажей ответов на ЕГЭ и ОГЭ

Ведомости

Злоумышленники стали создавать сайты и группы в социальных сетях, в которых предлагают продажу ответов ЕГЭ и ОГЭ, а также помощь на экзамене. Так они выманивают деньги и личные данные граждан. Об этом сообщила прокуратура Москвы.

В ведомстве предупредили, что на сайтах предлагается приобрести ответы на задания из экзаменов, но при переходе по ссылке для их получения установленная там программа похищает деньги и персональные данные россиян. Прокуратура напомнила, что механизмы защиты контрольных измерительных материалов не позволяют мошенникам получить к ним доступ. Варианты КИМ доставляются в пункты проведения экзаменов в соответствии с порядком проведения ГИА в день его проведения, на бумажных носителях, которые упакованы в специальные пакеты.

В ведомстве призвали не переходить по сомнительным ссылкам и не передавать свои личные данные посторонним.

17 января МВД сообщило о мошенничестве под предлогом обновления электронного журнала. В такой схеме аферисты под видом руководителей образовательной организации или педагогов звонят родителям для обновления электронного журнала, списка учащихся или профиля ученика на платформе «Сферум». После они просят назвать код подтверждения, необходимый для восстановления доступа в личный кабинет на «Госуслугах» и дальнейшей противоправной деятельности.

13 января департамент образования и науки Москвы предупредил о схеме мошенничества с кодами из смс от «Госуслуг». Мошенники звонят жертвам от лица администрации школы и запрашивают код от портала для продолжения обучения во втором полугодии. В департаменте призвали не сообщать его и не предоставлять персональные данные.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных