Прокуратура Москвы сообщила о мошенничестве с продажей ответов на ЕГЭ и ОГЭ

В ведомстве предупредили, что на сайтах предлагается приобрести ответы на задания из экзаменов, но при переходе по ссылке для их получения установленная там программа похищает деньги и персональные данные россиян. Прокуратура напомнила, что механизмы защиты контрольных измерительных материалов не позволяют мошенникам получить к ним доступ. Варианты КИМ доставляются в пункты проведения экзаменов в соответствии с порядком проведения ГИА в день его проведения, на бумажных носителях, которые упакованы в специальные пакеты.