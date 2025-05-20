Прокуратура Москвы сообщила о мошенничестве с продажей ответов на ЕГЭ и ОГЭ
Злоумышленники стали создавать сайты и группы в социальных сетях, в которых предлагают продажу ответов ЕГЭ и ОГЭ, а также помощь на экзамене. Так они выманивают деньги и личные данные граждан. Об этом сообщила прокуратура Москвы.
В ведомстве предупредили, что на сайтах предлагается приобрести ответы на задания из экзаменов, но при переходе по ссылке для их получения установленная там программа похищает деньги и персональные данные россиян. Прокуратура напомнила, что механизмы защиты контрольных измерительных материалов не позволяют мошенникам получить к ним доступ. Варианты КИМ доставляются в пункты проведения экзаменов в соответствии с порядком проведения ГИА в день его проведения, на бумажных носителях, которые упакованы в специальные пакеты.
В ведомстве призвали не переходить по сомнительным ссылкам и не передавать свои личные данные посторонним.
17 января МВД сообщило о мошенничестве под предлогом обновления электронного журнала. В такой схеме аферисты под видом руководителей образовательной организации или педагогов звонят родителям для обновления электронного журнала, списка учащихся или профиля ученика на платформе «Сферум». После они просят назвать код подтверждения, необходимый для восстановления доступа в личный кабинет на «Госуслугах» и дальнейшей противоправной деятельности.
13 января департамент образования и науки Москвы предупредил о схеме мошенничества с кодами из смс от «Госуслуг». Мошенники звонят жертвам от лица администрации школы и запрашивают код от портала для продолжения обучения во втором полугодии. В департаменте призвали не сообщать его и не предоставлять персональные данные.