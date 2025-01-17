МВД предупредило о мошенничестве под предлогом обновления электронного журнала
Злоумышленники звонят родителям под предлогом обновления электронного журнала и запрашивают код подтверждения из SMS для входа в личный кабинет на портале «Госуслуги». Об этом сообщило Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
По данным ведомства, мошенники под видом руководителей образовательной организации или педагогов звонят родителям, чтобы якобы обновить электронный журнал, список учащихся или профиль ученика на платформе «Сферум». Для правдоподобности злоумышленники используют данные сотрудников школ, дипфейк-технологии, подменные номера и просят родителей предупредить детей о звонке из учебного заведения.
После аферисты звонят своим жертвам и просят назвать им код подтверждения из SMS. Этот код необходим для восстановления доступа в личный кабинет на «Госуслугах» и дальнейшей противоправной деятельности. В МВД призвали родителей проверять достоверность информации по стандартным каналам связи.
Представитель «Сферума» рассказал «Ведомостям», что обновления происходят автоматически и исключительно на устройстве пользователя, без участия третьих лиц. Для этого не используются коды из SMS, в том числе коды от «Госуслуг». «Информация об обновлениях сервиса может приходить исключительно от платформы в виде системного сообщения и носит только информационный характер», – отметил представитель платформы.
13 января департамент образования и науки Москвы предупредил жителей столицы о схеме мошенничества с кодами из SMS от «Госуслуг». Согласно схеме, злоумышленники звонят жертвам от лица администрации школы и запрашивают код от портала для продолжения обучения во втором полугодии. В департаменте призвали не называть его и не предоставлять свои данные. Сотрудники образовательных учреждений никогда не запрашивают коды, уточнили в ведомстве.
3 января ТАСС писал, что материальный ущерб от дистанционных хищений за 11 месяцев 2024 г. составил свыше 168 млрд руб. По данным МВД, всего за указанный период зафиксировано более 702 000 IT-преступлений, что на 14,3% больше, чем за 11 месяцев 2023 г.