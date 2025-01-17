МВД предупредило о мошенничестве под предлогом обновления электронного журнала

13 января департамент образования и науки Москвы предупредил жителей столицы о схеме мошенничества с кодами из SMS от «Госуслуг». Согласно схеме, злоумышленники звонят жертвам от лица администрации школы и запрашивают код от портала для продолжения обучения во втором полугодии. В департаменте призвали не называть его и не предоставлять свои данные. Сотрудники образовательных учреждений никогда не запрашивают коды, уточнили в ведомстве.