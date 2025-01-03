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Россияне потеряли 168 млрд рублей из-за дистанционных хищений за 11 месяцев

Ведомости

Материальный ущерб от дистанционных хищений за 11 месяцев 2024 г. составил более 168 млрд руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД России.

По информации МВД, всего в России за указанный период было зафиксировано более 702 000 IT-преступлений, что на 14,3% больше, чем за 11 месяцев 2023 г. При этом удалось сократить прирост мошенничеств с 44% в 2023 г. до 9,2% в 2024 г.

29 декабря в МВД сообщили, что мошенники начали использовать новую версию банковского «трояна» NGate для обмана пользователей. В рамках этой схемы злоумышленник рассказывает по телефону о возможности получить социальные выплаты или другую финансовую выгоду и предлагает проследовать по присланной ссылке, откуда скачивается вредоносный файл, замаскированный под приложение портала «Госуслуги», ЦБ или одного из популярных банков. После запуска приложения пользователю якобы для верификации в качестве клиента нужно приложить платежную карту к задней стороне смартфона, ввести PIN-код и подождать. За это время происходит считывание данных карты и их передача.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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