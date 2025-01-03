Россияне потеряли 168 млрд рублей из-за дистанционных хищений за 11 месяцев
Материальный ущерб от дистанционных хищений за 11 месяцев 2024 г. составил более 168 млрд руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД России.
По информации МВД, всего в России за указанный период было зафиксировано более 702 000 IT-преступлений, что на 14,3% больше, чем за 11 месяцев 2023 г. При этом удалось сократить прирост мошенничеств с 44% в 2023 г. до 9,2% в 2024 г.
29 декабря в МВД сообщили, что мошенники начали использовать новую версию банковского «трояна» NGate для обмана пользователей. В рамках этой схемы злоумышленник рассказывает по телефону о возможности получить социальные выплаты или другую финансовую выгоду и предлагает проследовать по присланной ссылке, откуда скачивается вредоносный файл, замаскированный под приложение портала «Госуслуги», ЦБ или одного из популярных банков. После запуска приложения пользователю якобы для верификации в качестве клиента нужно приложить платежную карту к задней стороне смартфона, ввести PIN-код и подождать. За это время происходит считывание данных карты и их передача.