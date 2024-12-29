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В МВД предупредили о новой афере с использованием банковского «трояна»

Ведомости

Мошенники начали использовать новую версию банковского «трояна» NGate для обмана пользователей. Об этом сообщило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

По данным ведомства, мошенник звонит жертве и рассказывает о возможности получить различные социальные выплаты или другую финансовую выгоду. Затем злоумышленник предлагает проследовать по присланной ссылке, откуда скачивается вредоносный файл, замаскированный под приложение портала «Госуслуги», Центробанка или одного из популярных банков. После запуска приложения пользователю якобы для верификации в качестве клиента нужно приложить платежную карту к задней стороне смартфона, ввести PIN-код и подождать. За это время происходит считывание данных карты и их передача.

«Пока жертва удерживает карту возле своего смартфона, злоумышленники уже находятся у банкомата и запрашивают выдачу наличных. Будьте бдительны», – сказано в сообщении.

13 декабря ВТБ сообщил о мошеннической схеме, сочетающей в себе методы социальной инженерии и использование шпионского программного обеспечения для кражи данных банковской карты, создания ее копии и оплаты покупок через NFC-терминалы. В рамках схемы злоумышленники убеждают жертву сфотографировать карту или поднести ее к смартфону, а после ввести старый PIN-код и якобы сменить его на новый. Вместо смены PIN-кода шпионская программа активирует NFC, а программа на смартфоне мошенника используется для перехвата данных карты. Виртуальный клон карты позволяет снимать деньги в банкоматах и оплачивать покупки в магазинах.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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