В МВД предупредили о новой афере с использованием банковского «трояна»

13 декабря ВТБ сообщил о мошеннической схеме, сочетающей в себе методы социальной инженерии и использование шпионского программного обеспечения для кражи данных банковской карты, создания ее копии и оплаты покупок через NFC-терминалы. В рамках схемы злоумышленники убеждают жертву сфотографировать карту или поднести ее к смартфону, а после ввести старый PIN-код и якобы сменить его на новый. Вместо смены PIN-кода шпионская программа активирует NFC, а программа на смартфоне мошенника используется для перехвата данных карты. Виртуальный клон карты позволяет снимать деньги в банкоматах и оплачивать покупки в магазинах.