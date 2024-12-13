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В ВТБ рассказали о схеме мошенников с клонами карт

Ведомости

ВТБ выявил наиболее распространенную мошенническую схему за ноябрь и декабрь. Она сочетает в себе методы социальной инженерии и использование шпионского программного обеспечения для кражи данных банковской карты пользователя, создания ее копии и оплаты покупок в магазинах через NFC-терминалы. Об этом сообщила пресс-служба ВТБ.

Мошенники связываются с жертвой по телефону под видом сотрудников мобильного оператора, и утверждают, что необходимо продлить контракт на обслуживание. Для этого они предлагают клиенту установить специальное приложение. Также могут использоваться другие предлоги, например, обновление антивирусного ПО, приложений медицинских сервисов. В действительности это вредоносная программа-шпион, которая дает аферистам возможность дистанционно контролировать устройство жертвы, включая доступ к камере, микрофону и функциям NFC.

После этого мошенники убеждают жертву сфотографировать карту или поднести ее к смартфону, а затем ввести старый PIN-код и якобы сменить его на новый. Вместе смены PIN-кода шпионская программа активируется NFC, а программа на смартфоне мошенника используется для перехвата данных карты, которые привязывают к устройству афериста. Созданный виртуальный клон карты позволяет снимать деньги в банкоматах и оплачивать покупки в магазинах с NFC-терминалами.

11 декабря официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что сотрудники МВД России и ФСБ РФ фиксируют рост случаев телефонных мошенничеств, во время которых злоумышленники называют себя сотрудниками органов безопасности, полиции или других правоохранительных ведомств. Мошенники активно применяют профессиональные термины, акцентируют внимание на том, что разговор записывается, а также угрожают ответственностью за разглашение содержания беседы или отказ от сотрудничества.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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