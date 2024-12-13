В ВТБ рассказали о схеме мошенников с клонами карт

После этого мошенники убеждают жертву сфотографировать карту или поднести ее к смартфону, а затем ввести старый PIN-код и якобы сменить его на новый. Вместе смены PIN-кода шпионская программа активируется NFC, а программа на смартфоне мошенника используется для перехвата данных карты, которые привязывают к устройству афериста. Созданный виртуальный клон карты позволяет снимать деньги в банкоматах и оплачивать покупки в магазинах с NFC-терминалами.