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МВД сообщило о росте фактов мошенничества от имени правоохранителей

Ведомости

Сотрудники МВД России и ФСБ РФ фиксируют рост случаев телефонных мошенничеств, во время которых злоумышленники называют себя сотрудниками органов безопасности, полиции или других правоохранительных ведомств. Об этом сообщает официальный представитель МВД Ирина Волк в своем Telegram-канале.

По словам Волк, мошенники активно применяют профессиональные термины, акцентируют внимание на том, что разговор записывается, а также угрожают ответственностью за разглашение содержания беседы или отказ от сотрудничества. Мошенники могут позвонить потенциальной жертве по видеосвязи, чтобы продемонстрировать форменное обмундирование, поддельные удостоверения, копии приказов и др. При звонке могут использоваться телефонные номера, похожие на номера официальных структур.

Мошенники сообщают собеседнику о якобы возбужденном против него или его родственников уголовном деле или о предстоящем уголовном преследовании. Участились случаи, когда мошенники убеждают, что деньги со счетов граждан переведены за границу для финансирования экстремизма и терроризма, и угрожают ответственностью за это. Кроме того, мошенники могут провоцировать на преступления, в том числе террористической направленности.

Волк напомнила, что с помощью нейросетей можно подделать голос и видеоизображение любого человека. Подчеркивается, что правоохранители никогда не сообщают гражданам об уголовном преследовании по телефону, не используют для связи мессенджеры и видеозвонки, не имеют права отправлять фотографии своих удостоверений и служебных документов.

Если позвонивший незнакомец представляется сотрудником правоохранительных органов, нужно прекратить разговор и перезвонить по официально опубликованным телефонам ведомства, сотрудником которого представился звонивший.

В конце ноября дизайнер и блогер Артемий Лебедев рассказал, что не стал разговаривать с полицейскими, приняв их за мошенников. По его словам, позвонивший ему «мошенник» представился подполковником полиции, но дизайнер положил трубку, «потому что государственные и прочие важные люди не звонят по телефону». Правоохранитель несколько раз пытался связаться с Лебедевым, но тот добавил его в чёрный список. Спустя два дня сотрудник органов подошел к дизайнеру «в городе» и подтвердил, что с ним действительно пыталась связаться полиция. Лебедев тогда отметил. что звонок настоящего следователя не отличить от звонка мошенника.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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