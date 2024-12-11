МВД сообщило о росте фактов мошенничества от имени правоохранителей
Сотрудники МВД России и ФСБ РФ фиксируют рост случаев телефонных мошенничеств, во время которых злоумышленники называют себя сотрудниками органов безопасности, полиции или других правоохранительных ведомств. Об этом сообщает официальный представитель МВД Ирина Волк в своем Telegram-канале.
По словам Волк, мошенники активно применяют профессиональные термины, акцентируют внимание на том, что разговор записывается, а также угрожают ответственностью за разглашение содержания беседы или отказ от сотрудничества. Мошенники могут позвонить потенциальной жертве по видеосвязи, чтобы продемонстрировать форменное обмундирование, поддельные удостоверения, копии приказов и др. При звонке могут использоваться телефонные номера, похожие на номера официальных структур.
Мошенники сообщают собеседнику о якобы возбужденном против него или его родственников уголовном деле или о предстоящем уголовном преследовании. Участились случаи, когда мошенники убеждают, что деньги со счетов граждан переведены за границу для финансирования экстремизма и терроризма, и угрожают ответственностью за это. Кроме того, мошенники могут провоцировать на преступления, в том числе террористической направленности.
Волк напомнила, что с помощью нейросетей можно подделать голос и видеоизображение любого человека. Подчеркивается, что правоохранители никогда не сообщают гражданам об уголовном преследовании по телефону, не используют для связи мессенджеры и видеозвонки, не имеют права отправлять фотографии своих удостоверений и служебных документов.
Если позвонивший незнакомец представляется сотрудником правоохранительных органов, нужно прекратить разговор и перезвонить по официально опубликованным телефонам ведомства, сотрудником которого представился звонивший.
В конце ноября дизайнер и блогер Артемий Лебедев рассказал, что не стал разговаривать с полицейскими, приняв их за мошенников. По его словам, позвонивший ему «мошенник» представился подполковником полиции, но дизайнер положил трубку, «потому что государственные и прочие важные люди не звонят по телефону». Правоохранитель несколько раз пытался связаться с Лебедевым, но тот добавил его в чёрный список. Спустя два дня сотрудник органов подошел к дизайнеру «в городе» и подтвердил, что с ним действительно пыталась связаться полиция. Лебедев тогда отметил. что звонок настоящего следователя не отличить от звонка мошенника.