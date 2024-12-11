МВД сообщило о росте фактов мошенничества от имени правоохранителей

В конце ноября дизайнер и блогер Артемий Лебедев рассказал, что не стал разговаривать с полицейскими, приняв их за мошенников. По его словам, позвонивший ему «мошенник» представился подполковником полиции, но дизайнер положил трубку, «потому что государственные и прочие важные люди не звонят по телефону». Правоохранитель несколько раз пытался связаться с Лебедевым, но тот добавил его в чёрный список. Спустя два дня сотрудник органов подошел к дизайнеру «в городе» и подтвердил, что с ним действительно пыталась связаться полиция. Лебедев тогда отметил. что звонок настоящего следователя не отличить от звонка мошенника.