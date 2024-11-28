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Артемий Лебедев перепутал полицейского с мошенником и заблокировал его контакты

Ведомости

Дизайнер и блогер Артемий Лебедев не стал разговаривать с полицейскими, приняв их за мошенников. Об этом он рассказал в своем видеоблоге «Самые честные новости» на ресурсе «VK Видео».

По словам Лебедева, «мошенник» позвонил ему во время записи очередного выпуска обзора новостей, представившись подполковником полиции. Дизайнер не стал вступать в диалог и положил трубку, «потому что государственные всякие важные люди не звонят по телефону».

После этого Лебедеву поступил звонок с другого номера. Услышав тот же голос, мужчина снова повесил трубку и заблокировал оба номера. Потом ему пришло сообщение в мессенджере с просьбой выйти на связь – дизайнер отправил в «черный список» и этот контакт.

«И тут через пару дней меня в городе находит уважаемый человек, подходит, показывает удостоверение серьезное и говорит, так и так, что же вы от нас убегаете и не хотите с нами разговаривать? Я говорю: я с вами с удовольствием поговорю, просто мне какие-то мошенники телефонные звонят. Он сказал: "Это не мошенники, это мы, мы настоящие"», – рассказал Лебедев, добавив, что звонок настоящего следователя не отличить от звонка мошенника.

В качестве решения проблемы дизайнер предложил ввести уведомления на сайте госуслуг о том, что с человеком хотят пообщаться правоохранительные органы.

11 октября заместитель начальника управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России Максим Толкачев сообщил, что практически все случаи дистанционного мошенничества теперь происходят в мессенджерах. По его словам, аферисты звонят своим жертвам через мессенджеры и пытаются обманом получить от них деньги или «какую-то информацию».

10 октября генеральный прокурор Игорь Краснов сообщил, что в 2023 г. удалось предотвратить хищение мошенниками с помощью информационно-телекоммуникационных сетей порядка 6 трлн руб. В прошлом году ведомства отразили 34 млн попыток совершения операций без добровольного согласия клиента, а также заблокировали более 620 млн нежелательных звонков.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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