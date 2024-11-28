Артемий Лебедев перепутал полицейского с мошенником и заблокировал его контакты
Дизайнер и блогер Артемий Лебедев не стал разговаривать с полицейскими, приняв их за мошенников. Об этом он рассказал в своем видеоблоге «Самые честные новости» на ресурсе «VK Видео».
По словам Лебедева, «мошенник» позвонил ему во время записи очередного выпуска обзора новостей, представившись подполковником полиции. Дизайнер не стал вступать в диалог и положил трубку, «потому что государственные всякие важные люди не звонят по телефону».
После этого Лебедеву поступил звонок с другого номера. Услышав тот же голос, мужчина снова повесил трубку и заблокировал оба номера. Потом ему пришло сообщение в мессенджере с просьбой выйти на связь – дизайнер отправил в «черный список» и этот контакт.
«И тут через пару дней меня в городе находит уважаемый человек, подходит, показывает удостоверение серьезное и говорит, так и так, что же вы от нас убегаете и не хотите с нами разговаривать? Я говорю: я с вами с удовольствием поговорю, просто мне какие-то мошенники телефонные звонят. Он сказал: "Это не мошенники, это мы, мы настоящие"», – рассказал Лебедев, добавив, что звонок настоящего следователя не отличить от звонка мошенника.
В качестве решения проблемы дизайнер предложил ввести уведомления на сайте госуслуг о том, что с человеком хотят пообщаться правоохранительные органы.
11 октября заместитель начальника управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России Максим Толкачев сообщил, что практически все случаи дистанционного мошенничества теперь происходят в мессенджерах. По его словам, аферисты звонят своим жертвам через мессенджеры и пытаются обманом получить от них деньги или «какую-то информацию».
10 октября генеральный прокурор Игорь Краснов сообщил, что в 2023 г. удалось предотвратить хищение мошенниками с помощью информационно-телекоммуникационных сетей порядка 6 трлн руб. В прошлом году ведомства отразили 34 млн попыток совершения операций без добровольного согласия клиента, а также заблокировали более 620 млн нежелательных звонков.