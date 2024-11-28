Артемий Лебедев перепутал полицейского с мошенником и заблокировал его контакты

«И тут через пару дней меня в городе находит уважаемый человек, подходит, показывает удостоверение серьезное и говорит, так и так, что же вы от нас убегаете и не хотите с нами разговаривать? Я говорю: я с вами с удовольствием поговорю, просто мне какие-то мошенники телефонные звонят. Он сказал: "Это не мошенники, это мы, мы настоящие"», – рассказал Лебедев, добавив, что звонок настоящего следователя не отличить от звонка мошенника.