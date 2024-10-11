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МВД: почти все телефонные мошенники перешли в мессенджеры

Ведомости

Практически все случаи дистанционного мошенничества теперь происходят в мессенджерах. Об этом сообщил замначальника управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России Максим Толкачев при обсуждении в Общественной палате РФ закона о деанонимизации.

«Спектр преступлений, совершаемых с использованием мессенджеров и социальных сетей, достаточно широк. В первую очередь – это так называемые дистанционные мошенничества и телефонные мошенничества, которые в настоящее время почти полностью перешли в мессенджеры», – сказал он (цитата по ТАСС).

Аферисты звонят через мессенджеры своим жертвам и пытаются обманом получить от них деньги или «какую-то информацию», добавил Толкачев.

В 2023 г. удалось предотвратить хищение мошенниками с помощью информационно-телекоммуникационных сетей порядка 6 трлн руб., сообщил генеральный прокурор Игорь Краснов. За прошлый год ведомства отразили 34 млн попыток совершения операций без добровольного согласия клиента, а также заблокировали свыше 620 млн нежелательных звонков.

При этом раскрываемость преступлений в сфере ИКТ-преступлений остается одной из самых низких: на протяжении последних лет она не превышает 27%. За прошедший период 2024 г. она составила 25,9%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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