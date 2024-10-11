МВД: почти все телефонные мошенники перешли в мессенджеры
Практически все случаи дистанционного мошенничества теперь происходят в мессенджерах. Об этом сообщил замначальника управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России Максим Толкачев при обсуждении в Общественной палате РФ закона о деанонимизации.
«Спектр преступлений, совершаемых с использованием мессенджеров и социальных сетей, достаточно широк. В первую очередь – это так называемые дистанционные мошенничества и телефонные мошенничества, которые в настоящее время почти полностью перешли в мессенджеры», – сказал он (цитата по ТАСС).
Аферисты звонят через мессенджеры своим жертвам и пытаются обманом получить от них деньги или «какую-то информацию», добавил Толкачев.
В 2023 г. удалось предотвратить хищение мошенниками с помощью информационно-телекоммуникационных сетей порядка 6 трлн руб., сообщил генеральный прокурор Игорь Краснов. За прошлый год ведомства отразили 34 млн попыток совершения операций без добровольного согласия клиента, а также заблокировали свыше 620 млн нежелательных звонков.
При этом раскрываемость преступлений в сфере ИКТ-преступлений остается одной из самых низких: на протяжении последних лет она не превышает 27%. За прошедший период 2024 г. она составила 25,9%.