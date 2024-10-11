МВД: почти все телефонные мошенники перешли в мессенджеры

«Спектр преступлений, совершаемых с использованием мессенджеров и социальных сетей, достаточно широк. В первую очередь – это так называемые дистанционные мошенничества и телефонные мошенничества, которые в настоящее время почти полностью перешли в мессенджеры», – сказал он (цитата по ТАСС).