Краснов: около 6 трлн рублей удалось спасти от мошенников с помощью блокировок

По данным Генпрокуратуры, все чаще выявляются преступления с использованием информационно-коммуникационных технологий, которые посягают на половую свободу и неприкосновенность детей (1000 случаев за прошлый год и восемь месяцев текущего). Роскомнадзор за этот год направил 642 требования об ограничении доступа к противоправной информации, в результате чего были заблокированы 54 800 интернет-ресурсов.