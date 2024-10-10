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Краснов: около 6 трлн рублей удалось спасти от мошенников с помощью блокировок

Ведомости

За 2023 г. с помощью системных организационных и технических мер межведомственного характера удалось не допустить хищения мошенниками порядка 6 трлн руб. Об этом сообщил генеральный прокурор Игорь Краснов во время совещания по вопросам противодействия преступлениям, совершенным с использованием информационно-телекоммуникационных сетей.

За прошлый год ведомства отразили 34 млн попыток совершения операций без добровольного согласия клиента, а также заблокировали свыше 620 млн нежелательных звонков. Кроме того, ограничен доступ к более чем 4000 сайтам, которые распространяли информацию о деятельности финансовых пирамид.

В общей сложности по итогам прошлого года число противоправных деяний увеличилось на 29,7%, достигнув 677 000. Отдельно за восемь месяцев текущего года показатель увеличился на 16,4% до 500 400. В основном преступления совершались с помощью интернета и средств мобильной связи. Предметом преступлений, в частности, являлись расчетные карты: 132 800 случаев за прошлый год.

По данным Генпрокуратуры, все чаще выявляются преступления с использованием информационно-коммуникационных технологий, которые посягают на половую свободу и неприкосновенность детей (1000 случаев за прошлый год и восемь месяцев текущего). Роскомнадзор за этот год направил 642 требования об ограничении доступа к противоправной информации, в результате чего были заблокированы 54 800 интернет-ресурсов.

По словам Краснова, ситуация в области ИКТ-преступлений усугубляется из-за «шаблонности и безынициативности проводимой оперативной работы». Раскрываемость преступлений в этой сфере остается одной из самых низких: на протяжении последних лет она не превышает 27%. За прошедший период 2024 г. она составила 25,9%.

В октябре МВД России предупредило, что мошенники начали использовать для обмана граждан фишинговые сайты, замаскированные под официальные ресурсы Банка России и Министерства внутренних дел. По данным полиции, сайты якобы предназначены для проверки данных сотрудников госорганов. Правоохранители призвали россиян к бдительности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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