Прокуратура Москвы сообщила о схеме мошенничества под предлогом замены полиса

По данным ведомства, жертвой такой схемы стала 66-летняя женщина. Ей сообщили о программе по замене полисов ОМС и попросили продиктовать код, якобы подтверждающий, что лицо стоит в очереди на замену. После передачи кода из смс с пенсионеркой связались лжесотрудники финмониторинга и правоохранительных органов, которые заявили о взломе ее аккаунта на «Госуслугах», украденных персональных данных и зафиксированных попытках снятия денег и получения кредитов. По указанию мошенников женщина передала 5,2 млн руб. якобы внештатным сотрудникам правоохранительного органа, а также перевела на счет аферистов 475 000 руб.