Прокуратура Москвы сообщила о схеме мошенничества под предлогом замены полиса
Мошенники придумали новую схему хищения денег под предлогом замены полиса ОМС. Об этом сообщается в Telegram-канале прокуратуры Москвы.
«Новая схема телефонных аферистов: мошенники представляются сотрудниками страховых компаний и сообщают ложную информацию о необходимости замены полиса ОМС», – сказано в сообщении.
По данным ведомства, жертвой такой схемы стала 66-летняя женщина. Ей сообщили о программе по замене полисов ОМС и попросили продиктовать код, якобы подтверждающий, что лицо стоит в очереди на замену. После передачи кода из смс с пенсионеркой связались лжесотрудники финмониторинга и правоохранительных органов, которые заявили о взломе ее аккаунта на «Госуслугах», украденных персональных данных и зафиксированных попытках снятия денег и получения кредитов. По указанию мошенников женщина передала 5,2 млн руб. якобы внештатным сотрудникам правоохранительного органа, а также перевела на счет аферистов 475 000 руб.
После мошенники сообщили пострадавшей, что ей нужно заплатить налоги с суммы банковских операций, поскольку на женщину обратила внимание «налоговая служба». Пенсионерка попыталась заложить золото, но после разговора с подругой поняла, что стала жертвой мошеннической схемы. В прокуратуре напомнили, что необходимо прекращать телефонный разговор после того, как просят сообщить код из смс, поскольку таким образом действуют мошенники.
9 октября директор по управлению уровнем фрода «Вымпелкома» Петр Алферов сообщил о жалобах клиентов «Билайна» на новую мошенническую схему, при которой жертву по смс убеждают самостоятельно звонить злоумышленникам.
В таких сообщениях написано, что кто-то якобы пытался войти в учетную запись пользователя на сайте «Госуслуги». Отмечается, что необходимо сменить пароль, и указан номер телефона.