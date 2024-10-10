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Прокуратура Москвы сообщила о схеме мошенничества под предлогом замены полиса

Ведомости

Мошенники придумали новую схему хищения денег под предлогом замены полиса ОМС. Об этом сообщается в Telegram-канале прокуратуры Москвы.

«Новая схема телефонных аферистов: мошенники представляются сотрудниками страховых компаний и сообщают ложную информацию о необходимости замены полиса ОМС», – сказано в сообщении.

По данным ведомства, жертвой такой схемы стала 66-летняя женщина. Ей сообщили о программе по замене полисов ОМС и попросили продиктовать код, якобы подтверждающий, что лицо стоит в очереди на замену. После передачи кода из смс с пенсионеркой связались лжесотрудники финмониторинга и правоохранительных органов, которые заявили о взломе ее аккаунта на «Госуслугах», украденных персональных данных и зафиксированных попытках снятия денег и получения кредитов. По указанию мошенников женщина передала 5,2 млн руб. якобы внештатным сотрудникам правоохранительного органа, а также перевела на счет аферистов 475 000 руб.

После мошенники сообщили пострадавшей, что ей нужно заплатить налоги с суммы банковских операций, поскольку на женщину обратила внимание «налоговая служба». Пенсионерка попыталась заложить золото, но после разговора с подругой поняла, что стала жертвой мошеннической схемы. В прокуратуре напомнили, что необходимо прекращать телефонный разговор после того, как просят сообщить код из смс, поскольку таким образом действуют мошенники.

9 октября директор по управлению уровнем фрода «Вымпелкома» Петр Алферов сообщил о жалобах клиентов «Билайна» на новую мошенническую схему, при которой жертву по смс убеждают самостоятельно звонить злоумышленникам.

В таких сообщениях написано, что кто-то якобы пытался войти в учетную запись пользователя на сайте «Госуслуги». Отмечается, что необходимо сменить пароль, и указан номер телефона.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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