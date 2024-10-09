«Билайн» предупредил о новой схеме мошенничества с использованием СМС
Клиенты «Билайна» начали жаловаться на новую мошенническую схему, при которой жертву по СМС убеждают самостоятельно звонить злоумышленникам. Об этом сообщил директор по управлению уровнем фрода «Вымпелкома» Петр Алферов в ходе пресс-конференции.
По его словам, в таких СМС написано, что кто-то якобы пытался войти в учетную запись пользователя на сайте «Госуслуги». В сообщении говорится, что необходимо сменить пароль, и указан номер телефона.
«И получается так, что жертва мошенничества теперь сама звонит мошеннику по этому телефону из СМС», – сказал Алферов (цитата по ТАСС).
Директор по управлению уровнем фрода «Вымпелкома» подчеркнул, что оператор внимательно наблюдает за растущими трендами и новыми схемами. Ведется перестройка антифрод-процессов для купирования ситуации и блокировки исходящих звонков мошенникам.
8 октября полиция предупредила о том, что мошенники начали использовать для обмана граждан фишинговые сайты, замаскированные под официальные ресурсы Банка России и Министерства внутренних дел. Такие фейковые сайты якобы предназначены для проверки данных сотрудников госорганов.
Днем ранее в МВД сообщили о применении мошенниками поддельных приказов управлений ФСБ (УФСБ) России. По данным ведомства, среди вариантов мошеннической схемы – «звонок от руководителя» в нерабочее время. «Начальник» предупреждает, что с жертвой свяжется «куратор от силовиков» или «представитель вышестоящей компании, головного офиса». Для правдоподобности аферисты используют дипфейки, созданные нейросетями.