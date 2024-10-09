«Билайн» предупредил о новой схеме мошенничества с использованием СМС

Днем ранее в МВД сообщили о применении мошенниками поддельных приказов управлений ФСБ (УФСБ) России. По данным ведомства, среди вариантов мошеннической схемы – «звонок от руководителя» в нерабочее время. «Начальник» предупреждает, что с жертвой свяжется «куратор от силовиков» или «представитель вышестоящей компании, головного офиса». Для правдоподобности аферисты используют дипфейки, созданные нейросетями.