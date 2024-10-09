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«Билайн» предупредил о новой схеме мошенничества с использованием СМС

Ведомости

Клиенты «Билайна» начали жаловаться на новую мошенническую схему, при которой жертву по СМС убеждают самостоятельно звонить злоумышленникам. Об этом сообщил директор по управлению уровнем фрода «Вымпелкома» Петр Алферов в ходе пресс-конференции.

По его словам, в таких СМС написано, что кто-то якобы пытался войти в учетную запись пользователя на сайте «Госуслуги». В сообщении говорится, что необходимо сменить пароль, и указан номер телефона.

«И получается так, что жертва мошенничества теперь сама звонит мошеннику по этому телефону из СМС», – сказал Алферов (цитата по ТАСС).

Директор по управлению уровнем фрода «Вымпелкома» подчеркнул, что оператор внимательно наблюдает за растущими трендами и новыми схемами. Ведется перестройка антифрод-процессов для купирования ситуации и блокировки исходящих звонков мошенникам.

8 октября полиция предупредила о том, что мошенники начали использовать для обмана граждан фишинговые сайты, замаскированные под официальные ресурсы Банка России и Министерства внутренних дел. Такие фейковые сайты якобы предназначены для проверки данных сотрудников госорганов.

Днем ранее в МВД сообщили о применении мошенниками поддельных приказов управлений ФСБ (УФСБ) России. По данным ведомства, среди вариантов мошеннической схемы – «звонок от руководителя» в нерабочее время. «Начальник» предупреждает, что с жертвой свяжется «куратор от силовиков» или «представитель вышестоящей компании, головного офиса». Для правдоподобности аферисты используют дипфейки, созданные нейросетями.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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