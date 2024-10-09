МВД предупредило о хакерском ПО под видом медицинских файлов

В начале октября в депздраве Москвы сообщили, что мошенники начали обманывать жителей столицы от имени сотрудников Единой медицинской информационно-аналитической системы (ЕМИАС). Хакеры предлагают помочь установить или обновить приложение «ЕМИАС. Инфо», но для этого просят скачать его, открыть направленный файл или назвать код, присланный в смс. В ведомстве напомнили, что медицинские работники не помогают с установкой приложения по телефону и не пытаются выяснить личные данные горожан.