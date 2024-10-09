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МВД предупредило о хакерском ПО под видом медицинских файлов

Ведомости

Мошенники загружают на устройство программное обеспечение для шпионажа под видом медицинских файлов. Об этом сообщается в Telegram-канале управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

На устройство жертвы загружается фейковая выписка из амбулаторной карты. При этом параллельно идет скрытая установка загрузчика, а затем и программы для шпионажа, которая позволяет хакерам удаленно управлять гаджетом и выгружать данные оттуда.

Как именно злоумышленники связываются с жертвой, не уточняется. В МВД призвали россиян быть бдительными.

В начале октября в депздраве Москвы сообщили, что мошенники начали обманывать жителей столицы от имени сотрудников Единой медицинской информационно-аналитической системы (ЕМИАС). Хакеры предлагают помочь установить или обновить приложение «ЕМИАС. Инфо», но для этого просят скачать его, открыть направленный файл или назвать код, присланный в смс. В ведомстве напомнили, что медицинские работники не помогают с установкой приложения по телефону и не пытаются выяснить личные данные горожан.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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