Россиян предупредили о мошенничестве с использованием фейковых сайтов ЦБ и МВД
Мошенники начали использовать для обмана граждан фишинговые сайты, замаскированные под официальные ресурсы Банка России и Министерства внутренних дел (МВД). Об этом сообщается в Telegram-канале управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
По данным полиции, используемые мошенниками фейковые сайты якобы предназначены для проверки данных сотрудников госорганов. Правоохранители призвали россиян к бдительности.
7 октября в МВД предупредили о применении мошенниками поддельных приказов управлений ФСБ (УФСБ) России. По данным ведомства, среди вариантов мошеннической схемы – «звонок от руководителя» в нерабочее время. «Начальник» предупреждает, что с жертвой свяжется «куратор от силовиков» или «представитель вышестоящей компании, головного офиса». Для правдоподобности используются созданные нейросетями дипфейки.
6 сентября на ВЭФ-2024 замначальника следственного департамента МВД РФ Данил Филиппов сообщил, что с 2022 г. по август 2024 г. в России произошло около 1,5 млн киберпреступлений. За последние три года мошенники похитили у россиян и вывели за границу более 350 млрд руб.