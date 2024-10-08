Россиян предупредили о мошенничестве с использованием фейковых сайтов ЦБ и МВД

6 сентября на ВЭФ-2024 замначальника следственного департамента МВД РФ Данил Филиппов сообщил, что с 2022 г. по август 2024 г. в России произошло около 1,5 млн киберпреступлений. За последние три года мошенники похитили у россиян и вывели за границу более 350 млрд руб.