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Россиян предупредили о мошенничестве с использованием фейковых сайтов ЦБ и МВД

Ведомости

Мошенники начали использовать для обмана граждан фишинговые сайты, замаскированные под официальные ресурсы Банка России и Министерства внутренних дел (МВД). Об этом сообщается в Telegram-канале управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

По данным полиции, используемые мошенниками фейковые сайты якобы предназначены для проверки данных сотрудников госорганов. Правоохранители призвали россиян к бдительности.

7 октября в МВД предупредили о применении мошенниками поддельных приказов управлений ФСБ (УФСБ) России. По данным ведомства, среди вариантов мошеннической схемы – «звонок от руководителя» в нерабочее время. «Начальник» предупреждает, что с жертвой свяжется «куратор от силовиков» или «представитель вышестоящей компании, головного офиса». Для правдоподобности используются созданные нейросетями дипфейки.

6 сентября на ВЭФ-2024 замначальника следственного департамента МВД РФ Данил Филиппов сообщил, что с 2022 г. по август 2024 г. в России произошло около 1,5 млн киберпреступлений. За последние три года мошенники похитили у россиян и вывели за границу более 350 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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