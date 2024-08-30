Дипфейки: что это такое и как они меняют наш мир?

Несмотря на негативную репутацию, дипфейки могут использоваться легально и приносить пользу в различных сферах. Один из примеров легитимного использования дипфейков – это съемки кино. Режиссеры могут «воскрешать» актеров, которые уже ушли из жизни, или вводить омоложенную версию состарившегося артиста. Так это было сделано, например, с Питером Кушингом в фильме «Изгой-один: Звездные войны. Истории» или с Кэрри Фишер, дипфейк которой играл принцессу Лею в фильме «Звездные войны: Скайуокер. Восход». Такая технология позволяет сохранять визуальную идентичность персонажей и избегать использования дублеров.