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МВД предупредило о мошенничестве с поддельными приказами УФСБ

Ведомости

Мошенники стали использовать поддельные приказы управлений ФСБ (УФСБ) России, сообщили в МВД РФ.

Ведомство привело случай в Санкт-Петербурге, где злоумышленники использовали поддельный приказ УФСБ для обмана граждан. «Один из вариантов мошеннической схемы – “звонок от руководителя”. Чаще всего жертве поступает звонок или сообщение от имени руководителя в нерабочее время с предупреждением, что с жертвой свяжется “куратор от силовиков” или “представитель вышестоящей компании, головного офиса”», – говорится в сообщении.

Для правдоподобности используются созданные нейросетями дипфейки – технология для создания поддельных реалистичных видеороликов или изображений. Далее «руководитель» указывает на большую важность задачи, ее срочность и абсолютную секретность.

Ведомство рекомендует гражданам не торопиться и не паниковать, поскольку задчаей мошенника является «вывести из равновесия». Следует обратить внимание на адрес, телефон и аккаунт отправителя. «Красными флагами» могут стать: необычное приветствие, обращение или речевые обороты, грамматические ошибки и непривычное оформление документов. Рекомендуется обращать внимание на необычные требования, а также связаться с юридическим отделом, службой безопасности компании. Кроме того, можно самостоятельно позвонить своему руководителю.

30 сентября гендиректор SafeTech Денис Калемберг сообщил, что мошенники стали все чаще прибегать к смешанным атакам, в которых используется вирус-троян и звонок якобы из службы безопасности банка. Сначала хакеры присылают на почту письмо с фишинговой ссылкой под видом официального сообщения, к примеру, от «Госуслуг». Если у жертвы смартфон на Android, то при переходе по ссылке «запускается вредонос».

6 сентября замначальника следственного департамента МВД РФ Данил Филиппов на ВЭФ-2024 рассказал, что с 2022 по август 2024 г. в России произошло около 1,5 млн киберпреступлений, а за последние три года мошенники похитили у россиян и вывели за границу более 350 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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