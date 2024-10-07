МВД предупредило о мошенничестве с поддельными приказами УФСБ

30 сентября гендиректор SafeTech Денис Калемберг сообщил, что мошенники стали все чаще прибегать к смешанным атакам, в которых используется вирус-троян и звонок якобы из службы безопасности банка. Сначала хакеры присылают на почту письмо с фишинговой ссылкой под видом официального сообщения, к примеру, от «Госуслуг». Если у жертвы смартфон на Android, то при переходе по ссылке «запускается вредонос».