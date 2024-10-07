МВД предупредило о мошенничестве с поддельными приказами УФСБ
Мошенники стали использовать поддельные приказы управлений ФСБ (УФСБ) России, сообщили в МВД РФ.
Ведомство привело случай в Санкт-Петербурге, где злоумышленники использовали поддельный приказ УФСБ для обмана граждан. «Один из вариантов мошеннической схемы – “звонок от руководителя”. Чаще всего жертве поступает звонок или сообщение от имени руководителя в нерабочее время с предупреждением, что с жертвой свяжется “куратор от силовиков” или “представитель вышестоящей компании, головного офиса”», – говорится в сообщении.
Для правдоподобности используются созданные нейросетями дипфейки – технология для создания поддельных реалистичных видеороликов или изображений. Далее «руководитель» указывает на большую важность задачи, ее срочность и абсолютную секретность.
Ведомство рекомендует гражданам не торопиться и не паниковать, поскольку задчаей мошенника является «вывести из равновесия». Следует обратить внимание на адрес, телефон и аккаунт отправителя. «Красными флагами» могут стать: необычное приветствие, обращение или речевые обороты, грамматические ошибки и непривычное оформление документов. Рекомендуется обращать внимание на необычные требования, а также связаться с юридическим отделом, службой безопасности компании. Кроме того, можно самостоятельно позвонить своему руководителю.
30 сентября гендиректор SafeTech Денис Калемберг сообщил, что мошенники стали все чаще прибегать к смешанным атакам, в которых используется вирус-троян и звонок якобы из службы безопасности банка. Сначала хакеры присылают на почту письмо с фишинговой ссылкой под видом официального сообщения, к примеру, от «Госуслуг». Если у жертвы смартфон на Android, то при переходе по ссылке «запускается вредонос».
6 сентября замначальника следственного департамента МВД РФ Данил Филиппов на ВЭФ-2024 рассказал, что с 2022 по август 2024 г. в России произошло около 1,5 млн киберпреступлений, а за последние три года мошенники похитили у россиян и вывели за границу более 350 млрд руб.