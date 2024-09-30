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Мошенники стали использовать схемы с имитацией пуш-уведомлений от банков

Ведомости

Мошенники стали все чаще прибегать к смешанным атакам, в которых используется вирус-троян и звонок якобы из службы безопасности банка. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на гендиректора SafeTech Дениса Калемберга.

Сначала хакеры присылают на почту письмо с фишинговой ссылкой под видом официального сообщения, к примеру, от «Госуслуг». Если у жертвы смартфон на Android, то при переходе по ссылке «запускается вредонос».

После этого на телефон начинают приходить уведомления о якобы списании средств, открываются разные приложения и перелистываются страницы. Затем жертве поступает звонок от «представителя службы безопасности банка», который предлагает перевести деньги на так называемый «безопасный счет».

По словам Калемберга, мошенники при помощи трояна получают неполный доступ к телефону, поэтому приходящие пуши якобы от банков являются фейком. Чтобы избавиться от вируса, достаточно сбросить телефон до базовых настроек.

В ЦБ призвали россиян установить антивирус и не переходить по неизвестным ссылкам. Там также напомнили, что не следует сообщать посторонним лицам коды из СМС-сообщений.

26 сентября в ВТБ сообщили, что мошенники придумали новую схему хищения денег у россиян с призывом обновить банковское приложение. Злоумышленники звонят, представляясь сотрудниками банка, и предлагают установить «правильную версию» приложения, иначе счета и карты клиента якобы будут заблокированы. После этого жертве отправляют ссылку для скачивания программы, после перехода по ней экран смартфона блокируется. В этот момент аферисты получают доступ к личному кабинету пользователя в банковском приложении и СМС-коду. С помощью этих данных они могут вывести деньги со счета, предупредили в банке.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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