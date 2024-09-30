Мошенники стали использовать схемы с имитацией пуш-уведомлений от банков

26 сентября в ВТБ сообщили, что мошенники придумали новую схему хищения денег у россиян с призывом обновить банковское приложение. Злоумышленники звонят, представляясь сотрудниками банка, и предлагают установить «правильную версию» приложения, иначе счета и карты клиента якобы будут заблокированы. После этого жертве отправляют ссылку для скачивания программы, после перехода по ней экран смартфона блокируется. В этот момент аферисты получают доступ к личному кабинету пользователя в банковском приложении и СМС-коду. С помощью этих данных они могут вывести деньги со счета, предупредили в банке.