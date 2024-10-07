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В России с начала года заблокировали 6,2 млн серых сим-карт

Количество выявленных звонков от мошенников приближается к полумиллиарду
Анна Устинова
Freepik

За восемь месяцев 2024 г. Роскомнадзор (РКН) заблокировал 456 млн мошеннических звонков, сообщил «Ведомостям» представитель регулятора. Для борьбы с мошенничеством РКН в 2022 г. создал информационную систему «Антифрод», которая занимается блокировкой вызовов с подменных номеров, писали «Ведомости» в декабре 2022 г. За весь 2023 год с помощью системы было заблокировано более 750 млн звонков. Сейчас к системе подключены операторы, которые владеют 99,6% номеров.

Преступники для звонков и сообщений используют серые сим-карты без установленного владельца. В августе 2023 г. РКН стал запрашивать у операторов сведения о номерах, писали «Ведомости». В 2023 г. операторы подали сведения о 351,1 млн номеров, что составляет 100% их активной абонентской базы, писал «Коммерсантъ» в феврале 2024 г. со ссылкой на отчет подведомственного РКН Главного радиочастотного центра.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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