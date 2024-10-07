В России с начала года заблокировали 6,2 млн серых сим-карт

За восемь месяцев 2024 г. Роскомнадзор (РКН) заблокировал 456 млн мошеннических звонков, сообщил «Ведомостям» представитель регулятора. Для борьбы с мошенничеством РКН в 2022 г. создал информационную систему «Антифрод», которая занимается блокировкой вызовов с подменных номеров, писали «Ведомости» в декабре 2022 г. За весь 2023 год с помощью системы было заблокировано более 750 млн звонков. Сейчас к системе подключены операторы, которые владеют 99,6% номеров.