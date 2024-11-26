Минцифры разработало 30 мер по защите людей от мошенничества
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций совместно с правоохранительными органами и Банком России разработало пакет законопроектов, которые подразумевают защиту граждан от мошенничества с использованием информационных технологий. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера – руководителя аппарата правительства РФ Дмитрия Григоренко.
«Это комплексный план действий, который охватывает все наиболее распространенные уловки кибермошенников», – рассказали в аппарате (цитата по ТАСС). Сам Григоренко заявил, что ведомства проанализировали наиболее распространенные мошеннические схемы, среди которых мошенничество через звонки и сообщения, а также взломы личных кабинетов и оформление кредитов на чужие паспорта.
В законопроекты вошли около 30 мер, направленные на защиту людей от мошенников. Граждане, в частности, смогут удаленно запретить оформление кредитов и займов онлайн на свое имя, это можно будет сделать через «Госуслуги» и приложения банков. Снятие ограничения возможно при посещении МФЦ или отделения банка.
Согласно предложенным инициативам, кредитные организации будут обязаны тщательнее проверять заемщиков: их кредитную историю, банковские счета и запрет на перечисление микрозаймов на счета третьих лиц. Кроме того, предлагается закрепить возможность онлайн-обмена информацией между государственными органами, банками и цифровыми платформами. Поправки также предлагают ввести обязательную маркировку звонков.
В ноябре глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что ведомство предварительно согласовало с Банком России меры по введению двухдневного «периода охлаждения» и добавлению второго доверенного контакта при проведении финансовых операций. Меры также направлены на противодействие мошенничеству.