Газета
Телеграм
Подкаст
/ Общество

Минцифры разработало 30 мер по защите людей от мошенничества

Ведомости

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций совместно с правоохранительными органами и Банком России разработало пакет законопроектов, которые подразумевают защиту граждан от мошенничества с использованием информационных технологий. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера – руководителя аппарата правительства РФ Дмитрия Григоренко.

«Это комплексный план действий, который охватывает все наиболее распространенные уловки кибермошенников», – рассказали в аппарате (цитата по ТАСС). Сам Григоренко заявил, что ведомства проанализировали наиболее распространенные мошеннические схемы, среди которых мошенничество через звонки и сообщения, а также взломы личных кабинетов и оформление кредитов на чужие паспорта.

В законопроекты вошли около 30 мер, направленные на защиту людей от мошенников. Граждане, в частности, смогут удаленно запретить оформление кредитов и займов онлайн на свое имя, это можно будет сделать через «Госуслуги» и приложения банков. Снятие ограничения возможно при посещении МФЦ или отделения банка.

Согласно предложенным инициативам, кредитные организации будут обязаны тщательнее проверять заемщиков: их кредитную историю, банковские счета и запрет на перечисление микрозаймов на счета третьих лиц. Кроме того, предлагается закрепить возможность онлайн-обмена информацией между государственными органами, банками и цифровыми платформами. Поправки также предлагают ввести обязательную маркировку звонков.

В ноябре глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что ведомство предварительно согласовало с Банком России меры по введению двухдневного «периода охлаждения» и добавлению второго доверенного контакта при проведении финансовых операций. Меры также направлены на противодействие мошенничеству.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных