Минцифры разработало 30 мер по защите людей от мошенничества

В законопроекты вошли около 30 мер, направленные на защиту людей от мошенников. Граждане, в частности, смогут удаленно запретить оформление кредитов и займов онлайн на свое имя, это можно будет сделать через «Госуслуги» и приложения банков. Снятие ограничения возможно при посещении МФЦ или отделения банка.