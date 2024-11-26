Россиян предупредили о мошенничестве под видом рефинансирования кредитов
На рынке действует большое количество недобросовестных компаний-посредников, которые обещают помочь в объединении кредитов, после чего исчезают с полученной предоплатой. Об этом в разговоре с «РИА Новости» сообщил глава комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов (КПРФ).
«Отдельного внимания заслуживает риск столкновения с мошенниками. На рынке работает множество недобросовестных компаний-посредников, которые обещают помощь в объединении кредитов», – сказал он, добавив, что в реальности мошенники также могут предлагать невыгодные условия, маскируя их сложными схемами расчетов.
По словам Гаврилова, несмотря на уменьшение ежемесячного платежа, общая сумма переплаты часто «существенно возрастает» из-за увеличения срока кредитования. «Особенно это актуально, если разница в процентных ставках между текущими кредитами и новым кредитом невелика – менее двух процентных пунктов», – пояснил он.
Гаврилов также отметил, что после объединения разных видов кредитов теряется возможность гибкого управления платежами. В результате существует риск потерять жилье или автомобиль «даже при относительно небольших финансовых затруднениях», сказал депутат. Кроме того, Гаврилов напомнил, что банк может отказать в объединении кредитов, если в одном из них есть просрочки.
В ноябре глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что ведомство предварительно согласовало с Банком России меры по введению двухдневного «периода охлаждения» и добавлению второго доверенного контакта при проведении финансовых операций. Введение «холодного периода» будет распространяться на следующие рисковые операции: получение кредита, заведение карты и снятие денег с вклада, уточнил директор департамента Сбербанка по противодействию мошенничеству Сергей Велигодский. Меры направлены на противодействие мошенничеству.