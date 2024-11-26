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Россиян предупредили о мошенничестве под видом рефинансирования кредитов

Ведомости

На рынке действует большое количество недобросовестных компаний-посредников, которые обещают помочь в объединении кредитов, после чего исчезают с полученной предоплатой. Об этом в разговоре с «РИА Новости» сообщил глава комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов (КПРФ).

«Отдельного внимания заслуживает риск столкновения с мошенниками. На рынке работает множество недобросовестных компаний-посредников, которые обещают помощь в объединении кредитов», – сказал он, добавив, что в реальности мошенники также могут предлагать невыгодные условия, маскируя их сложными схемами расчетов.

По словам Гаврилова, несмотря на уменьшение ежемесячного платежа, общая сумма переплаты часто «существенно возрастает» из-за увеличения срока кредитования. «Особенно это актуально, если разница в процентных ставках между текущими кредитами и новым кредитом невелика – менее двух процентных пунктов», – пояснил он.

Гаврилов также отметил, что после объединения разных видов кредитов теряется возможность гибкого управления платежами. В результате существует риск потерять жилье или автомобиль «даже при относительно небольших финансовых затруднениях», сказал депутат. Кроме того, Гаврилов напомнил, что банк может отказать в объединении кредитов, если в одном из них есть просрочки.

В ноябре глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что ведомство предварительно согласовало с Банком России меры по введению двухдневного «периода охлаждения» и добавлению второго доверенного контакта при проведении финансовых операций. Введение «холодного периода» будет распространяться на следующие рисковые операции: получение кредита, заведение карты и снятие денег с вклада, уточнил директор департамента Сбербанка по противодействию мошенничеству Сергей Велигодский. Меры направлены на противодействие мошенничеству.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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