Россиян предупредили о мошенничестве под видом рефинансирования кредитов

Гаврилов также отметил, что после объединения разных видов кредитов теряется возможность гибкого управления платежами. В результате существует риск потерять жилье или автомобиль «даже при относительно небольших финансовых затруднениях», сказал депутат. Кроме того, Гаврилов напомнил, что банк может отказать в объединении кредитов, если в одном из них есть просрочки.